En plena etapa de definiciones, Alumni atraviesa uno de los momentos más importantes de la temporada, con dos competencias por delante y la ilusión de ser protagonista en ambas. En ese contexto, Manuel Luna dialogó con Radio 3 Continental y realizó un repaso del recorrido del equipo de Orense, sus objetivos y los desafíos que se avecinan.

El experimentado jugador reconoció que el año presentó una exigencia diferente por el formato de competencia, con la participación en el Provincial, el Pre Federal y el torneo local. Sin embargo, consideró que ahora llega la parte más atractiva de la temporada, cuando comienza a ponerse en juego todo lo realizado durante el año.

Luna también se refirió a la reciente derrota frente a Independiente de Tandil, un resultado que sorprendió por el momento en el que llegaba Alumni. Explicó que estos torneos presentan dificultades particulares y destacó el trabajo que viene realizando el rival, con un proyecto de varios años basado en jugadores jóvenes.

En cuanto al torneo local, valoró especialmente la clasificación a las semifinales conseguida frente a Club de Pelota, después de una serie que tuvo como antecedente un atractivo encuentro de cierre de la fase regular. Luna consideró que la victoria en el segundo partido fue muy positiva para el grupo, que logró resolver una instancia exigente frente a un rival al que definió como duro y competitivo.

Consultado sobre los objetivos de Alumni, el jugador no dudó en expresar que la intención es pelear por los dos campeonatos. Aunque aclaró que los resultados marcarán hasta dónde puede llegar el equipo, dejó en claro que la ambición del plantel es competir al máximo en ambas competencias.

También hizo referencia a la exigencia física que implica disputar tantos encuentros en períodos cortos. En ese sentido, explicó que a esta altura de su carrera el cuidado personal resulta fundamental, con especial atención a la alimentación, el descanso y la recuperación. Muchas veces, señaló, el trabajo pasa más por regenerarse que por entrenar, para poder volver a competir en las mejores condiciones.

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Franco, una baja que Luna consideró difícil de reemplazar por sus características futbolísticas y su calidad individual. No obstante, sostuvo que el equipo debe encontrar respuestas colectivas y potenciar las virtudes de cada integrante del plantel para afrontar los compromisos decisivos.

En el horizonte inmediato aparece el Pre Federal, donde Alumni tendrá un exigente cruce ante Kimberley de Mar del Plata. Si bien el conjunto de Orense llega con antecedentes favorables frente a ese rival durante la fase regular, Luna advirtió que los playoffs representan una instancia diferente, en la que muchos jugadores elevan su rendimiento y cada partido se juega con otra intensidad.

Finalmente, al ser consultado sobre una eventual semifinal del torneo local frente a Costa Sud o Quilmes, evitó expresar preferencias y manifestó su deseo de que la serie se resuelva con un buen espectáculo para el público.

Con experiencia, ambición y los pies sobre la tierra, Manuel Luna refleja el pensamiento de un Alumni que quiere cerrar la temporada siendo protagonista y que mantiene intacta la ilusión de ir por los dos objetivos deportivos.