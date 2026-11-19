El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó su 18° Sesión Ordinaria del Período Legislativo del año 2026, con presencia de 17 concejales.

Antes de comenzar, la vecina de Orense Marisa Marioli hizo uso de la banca ciudadana para plantear problemáticas observadas vinculadas a las localidades.

De los despachos de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se aprobó el Proyecto de Ordenanza creando e incorporando con carácter permanente al Calendario Cultural Anual de la Municipalidad el Festival de Teatro Independiente «Tres Arroyos a Escena», que se realizará una vez por año en el Partido de Tres Arroyos.

De los despachos de la Comisión por los Derechos de la Familia, se aprobaron tres proyectos de ordenanza: creando el Programa de diagnóstico integral de la situación habitacional del Partido de Tres Arroyos; incorporando modificaciones en la Ordenanza Nº 7675/2024 sobre Campaña preventiva riesgos juego apuesta online; y creando el «Protocolo Municipal para la Prevención y el Abordaje Intersectorial de las Violencias hacia las Personas Mayores».

De los despachos de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, se aprobaron los siguientes proyectos de ordenanza: adhiriendo en todos sus términos a la Ley Provincial N°15.296, que establece la capacitación obligatoria en la temática de discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, para todas las personas que se desempeñen en la función pública municipal; estableciendo el Régimen Integral de Protección, Conservación, Manejo y Desarrollo del Arbolado Público del Partido de Tres Arroyos; el Convenio de Colaboración entre el Municipio y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para el dictado de la Tecnicatura en Producción Vegetal Extensiva en 2027; el Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, para el dictado de la Diplomatura en Decoración de Interiores en nuestra ciudad a partir del ciclo lectivo 2027; y la derogación de la Ordenanza N°7066/2017 y su modificatoria N°7672/2024 sobre Remises y taxis, creando un nuevo marco regulatorio para el transporte pago de pasajeros que incluye a las plataformas online.

Por fuera del orden del dia, se ingresó y aprobó por unanimidad la adjudicación de la obra para construir las 10 viviendas para Policías, en el marco del Convenio con la Caja de Policías.