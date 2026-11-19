Con el objetivo de garantizar la eficiencia de la red sanitaria local, la Municipalidad de Tres Arroyos llevó a cabo durante la jornada de hoy la instalación de una nueva bomba cloacal en la esquina de las calles Rauch y La Rioja. La obra resulta fundamental para mejorar el funcionamiento del sistema en una zona densamente poblada que incluye al barrio Fonavi y a la comunidad educativa de la Escuela N.º 4.

El flamante equipamiento reemplaza a la unidad anterior, la cual se encontraba quemada y fuera de servicio, afectando la capacidad operativa de la estación. Una vez concretada la recepción del nuevo dispositivo por parte de la comuna, las cuadrillas técnicas procedieron a su colocación y puesta a punto para normalizar el flujo de líquidos.

De este modo, la intervención busca restablecer por completo el sistema de bombeo cloacal y brindar una respuesta concreta a los vecinos e instituciones del sector. Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estos trabajos forman parte de un plan sostenido de mantenimiento y mejora de la infraestructura de servicios públicos en todo el distrito.