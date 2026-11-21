El Gobierno nacional puso acelerador a su estrategia política y electoral con un movimiento clave en el Congreso: la obtención de dictamen en el Senado para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esta maniobra, impulsada en paralelo a acuerdos con gobernadores aliados, la administración de Javier Milei busca blindar su esquema de poder y evitar desgastes internos que pongan en riesgo la cohesión de su espacio.

En el centro de esta arquitectura electoral se encuentra la relación con la senadora Patricia Bullrich, a quien el propio primer mandatario ratificó públicamente como su «socia política», despejando los rumores sobre un eventual desplazamiento o rispideces profundas dentro de La Libertad Avanza. El objetivo del oficialismo es neutralizar cualquier posibilidad de una primaria cruenta que fracture el voto afín y debilite la gestión en un contexto marcado por desafíos económicos y la atención puesta en las variables financieras.

Por otro lado, la iniciativa oficialista de eliminar las primarias también opera como un condicionamiento directo sobre la vereda de enfrente. Mientras el peronismo transita un proceso de reorganización y debate interno —donde figuras como Axel Kicillof buscan perfilarse con fuerza y sectores ligados a Sergio Massa apuestan a tejer consensos de unidad—, la modificación del cronograma y de las reglas de juego electoral complica las dinámicas de armado opositor en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

El debate por la suspensión de las PASO continuará la próxima semana en el recinto de la Cámara alta, convirtiéndose en el eje central de una pulseada legislativa que definirá el mapa político con el que el oficialismo y sus adversarios encararán la recta definitoria del calendario electoral.

Fuente: TN Fotografía: Archivo / Reuters