El escenario político de cara a los próximos comicios legislativos y presidenciales exhibe intensas tensiones, reacomodamientos y negociaciones subterráneas en todo el arco partidario. Mientras el oficialismo evalúa los costos de una arquitectura electoral sin PASO y debate el rol de Patricia Bullrich, la oposición peronista transita su propia reconfiguración marcada por las aspiraciones de Axel Kicillof y los movimientos articulados entre Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

La contención de Patricia Bullrich y la estrategia oficialista

Dentro de La Libertad Avanza, la relación con la actual senadora Patricia Bullrich se mantiene bajo un delicado equilibrio. Aunque desde el entorno presidencial se busca minimizar su peso electoral y evitar una fractura interna que debilite al espacio, la figura de la exministra de Seguridad concentra un importante caudal propio y una valoración positiva que genera recelos en el núcleo duro del «karinismo».

Frente a las especulaciones sobre una posible candidatura por fuera de la estructura oficial o la necesidad de contener a sectores descontentos por derecha, el propio Javier Milei ha buscado bajar la tensión pública al definirla como su socia política, intentando blindar la cohesión del espacio ante la discusión legislativa por la suspensión de las primarias.

Las dificultades y la amenaza electoral de Axel Kicillof

Por el lado de la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof enfrenta el doble desafío de gestionar la provincia más poblada del país y consolidar su liderazgo interno con miras a legitimarse frente a la conducción de Cristina Kirchner. La eventual modificación o suspensión de las reglas electorales y las PASO complica los planes del mandatario provincial para ordenar la tropa peronista y definir candidaturas sin desatar una compulsa interna de alto voltaje.

La jugada de Cristina Kirchner y el rol de Sergio Massa

En paralelo, el massismo intenta capitalizar espacios de articulación y unidad dentro del peronismo. La estrategia de Sergio Massa, apoyada en gestods de diálogo y armado transversal con distintos sectores del PJ —excluyendo temporalmente a Kicillof de algunas mesas de diálogo recientes—, se complementa con la expectativa que genera Cristina Fernández de Kirchner desde la presidencia del partido. Ambos dirigentes calibran sus tiempos a la espera de cómo evolucione la macroeconomía y el humor social hacia el inicio formal del año electoral, apostando a que las divisiones en la oferta de derecha y el desgaste de la gestión libertaria fortalezcan una alternativa competitiva para el peronismo.

Fuente: TN (Todo Noticias) / Sección Política

Procedencia de la fotografía: Archivo institucional / Captura web