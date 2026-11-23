A pocos días de la sesión clave prevista en la Cámara alta, la Iglesia católica intervino de lleno en el debate legislativo y exigió al Senado la pronta aprobación del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación del juego online. A través de una carta abierta firmada por las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), la institución advirtió sobre el riesgo inminente de que la iniciativa pierda estado parlamentario si no se sanciona antes del próximo 30 de noviembre.

El pronunciamiento episcopal recalca la gravedad de una problemática que afecta de forma crítica a niños, adolescentes y jóvenes en todo el país. Los obispos señalaron que detrás de la expansión de las plataformas clandestinas y legales de apuestas digitales se esconden situaciones de endeudamiento familiar extremo, deterioro de vínculos sociales, frustración de proyectos de vida y, en los casos más graves, riesgos vinculados al suicidio.

El debate en la Cámara alta y las discusiones sobre el articulado

El reclamo de la Iglesia se produce en la antesala de una semana parlamentaria intensa, marcada por la decisión unánime del Senado de incluir el proyecto en la agenda de la próxima sesión plenaria. La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde hace dos años y busca fijar restricciones drásticas a la publicidad de apuestas, implementar controles rigurosos para impedir el acceso de menores de edad y establecer herramientas efectivas de prevención y asistencia médica.

Pese al consenso general sobre la necesidad de ponerle un freno al juego online compulsivo, el debate en el recinto convoca tensiones y diferencias de criterio respecto al alcance de las penalidades y la rigurosidad frente a las páginas ilegales. Mientras distintos bloques evalúan modificaciones técnicas de última hora —lo que podría obligar a que el texto regrese a Diputados en caso de ser aprobado con cambios—, el arco eclesiástico insistió en que las demoras burocráticas funcionan como una forma silenciosa de connivencia con el problema.

Fuente: TN (Todo Noticias) Crédito de fotografía: Archivo / Télam