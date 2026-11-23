La industria nacional del calzado atraviesa uno de sus momentos más delicados al sumarse un nuevo cierre definitivo en su cadena de valor. La empresa Arluchi, dedicada a la fabricación de suelas e insumos bajo la marca IDS Suelas y perteneciente al Grupo Ruiz, confirmó que cesará por completo su producción en el país el próximo 30 de noviembre, trasladando las operaciones industriales hacia Brasil y reduciendo su estructura local exclusivamente a tareas de comercialización.

La planta, ubicada estratégicamente en el Parque Industrial de Chivilcoy, operaba desde el año 2011 abasteciendo a distintas marcas y terminales del sector. Sin embargo, la contracción generalizada de la actividad golpeó con dureza a la compañía, que vio reducida su cartera de clientes de manera estrepitosa: pasó de atender a unos 200 clientes a registrar apenas 15 activos, un derrumbe superior al 90% en la demanda interna.

Impacto laboral y un panorama crítico para el sector

La decisión empresaria impacta de lleno sobre la plantilla de personal. De acuerdo con los datos difundidos por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la firma llegó a contar con cerca de 80 trabajadores en 2023, reduciendo progresivamente su dotación hasta unas 25 personas en la antesala de este cierre. Con la medida, alrededor de 20 operarios perderán sus fuentes laborales, mientras el gremio negocia las condiciones indemnizatorias correspondientes. Únicamente tres empleados serán reasignados para sostener la división comercial encargada de la venta de productos importados desde el país vecino.

Este caso refleja la profunda crisis que sacude al entramado manufacturero local. Según estimaciones de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y entidades gremiales, más de 200 establecimientos productivos cerraron sus puertas desde finales de 2023, lo que representa una caída del 28% en el parque industrial del sector y una destrucción neta de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo formales.

Los empresarios del sector advierten que la combinación de la fuerte caída del consumo interno, el encarecimiento de los costos operativos, el contrabando y la competencia de plataformas internacionales y mercadería extranjera mantiene a toda la cadena en estado de emergencia, a la espera de definiciones sobre la continuidad de herramientas de protección comercial frente al ingreso masivo de productos importados.

Fuente: Infobae Crédito de fotografía: Archivo / Infobae