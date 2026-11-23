Un nuevo siniestro vial enlutó momentáneamente el inicio del fin de semana largo en la costa atlántica cuando dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos tras volcar con un vehículo utilitario todoterreno (UTV) en la zona de médanos de La Frontera, en el partido de Pinamar.

El accidente se produjo en medio de una excursión recreativa por la franja costera norte, un escenario que históricamente concentra una intensa circulación de vehículos de doble tracción y cuatriciclos. Según los reportes oficiales preliminares, los ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección obligatorios, lo que agravó las consecuencias físicas del impacto. Como resultado del vuelco, ambos sufrieron diversos golpes y cortes de consideración.

Tras el alerta emitido por testigos ocasionales, se activó de manera inmediata un operativo de emergencia en la zona de dunas. En las tareas de auxilio participaron dotaciones de Seguridad en Playa, la Guardia Urbana, efectivos policiales y dos ambulancias con personal médico, cuyos recursos operan bajo el esquema financiero respaldado por la tasa ambiental municipal destinada a la cobertura de urgencias en el destino turístico.

Los adolescentes recibieron las primeras atenciones sanitarias en el lugar de los hechos y, posteriormente, fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Municipal de Pinamar para someterse a estudios de control y descartar lesiones internas de gravedad. Desde el centro asistencial confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro y presentan politraumatismos de carácter leve.

Antecedentes y nuevas regulaciones

El episodio reavivó de inmediato la preocupación social e institucional en torno a la seguridad vial y el uso recreativo de vehículos todoterreno en dunas vivas, a pocos meses de que se registraran antecedentes de extrema gravedad en el mismo sector. Cabe recordar el caso ocurrido a comienzos de año en La Frontera, cuando un niño de ocho años sufrió graves heridas tras chocar con un UTV, un hecho que demandó una prolongada internación y múltiples intervenciones quirúrgicas, marcando un punto de inflexión en la discusión sobre los límites en la zona norte pinamarense.

Frente a esta problemática recurrente y con la proximidad de la temporada estival, la Municipalidad de Pinamar ratificó la implementación de normativas más estrictas para ordenar la circulación vehicular. A partir del próximo 1° de diciembre, comenzará a regir la obligatoriedad del registro digital para todos los UTV, cuatriciclos y motos de motocross que transiten por el distrito, utilizando chapas identificatorias y códigos QR para facilitar los controles y el monitoreo de infracciones. Asimismo, se dispuso la aplicación de una tasa ambiental específica a las camionetas 4×4 que ingresen al sector, cuyos fondos se destinarán al sostenimiento de los operativos de prevención, rescate y atención sanitaria en la costa.

Fuente: Noticias Telefe / Télam / Agencias locales Crédito de fotografía: Archivo / NA