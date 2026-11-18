En el marco de una jornada organizada con la participación de la Municipalidad de Tres Arroyos, la empresa Byrna presentó sus dispositivos de baja letalidad, una alternativa de seguridad que busca ocupar un espacio entre el uso de armas de fuego y la ausencia de herramientas de defensa.

La actividad estuvo destinada a representantes de municipios, fuerzas de seguridad, empresas del sector y otros interesados, quienes pudieron conocer las diferentes presentaciones de los equipos y observar sus características y funcionamiento.

Julio Lares, representante de la firma, explicó que estas lanzadoras utilizan proyectiles esféricos que no están diseñados para penetrar el cuerpo, sino para generar una respuesta de incapacitación temporal mediante dolor o irritación, dependiendo del tipo de munición utilizada.

Entre las alternativas se encuentran los proyectiles rígidos, que pueden provocar dolor y hematomas, y los proyectiles de pimienta, que generan irritación al entrar en contacto con el producto químico que liberan.

Durante la presentación, Lares destacó que uno de los principales aspectos de estos dispositivos es su alcance, que puede llegar a los 20 metros, lo que permite mantener una mayor distancia respecto de la persona involucrada en una situación conflictiva.

«Este producto está llenando un espacio en el medio de tener un arma de fuego o no tener nada», señaló, al explicar el posicionamiento que la empresa busca darle a esta tecnología.

También remarcó que, a diferencia de otros dispositivos como las pistolas eléctricas, estas lanzadoras permiten actuar desde una distancia mayor, lo que puede facilitar la movilidad y la búsqueda de asistencia ante una situación de riesgo.

La empresa informó que los proyectiles son fabricados en Córdoba, mientras que las lanzadoras se producen y ensamblan en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

Según explicó Lares, actualmente diferentes municipios incorporaron este tipo de dispositivos para sus cuerpos de seguridad y patrullas urbanas. Entre los ejemplos mencionó a Escobar, Vicente López, San Miguel y Hurlingham.

La firma busca ampliar su presencia en el país y, en ese sentido, la demostración realizada en Tres Arroyos apuntó a que municipios y organismos de seguridad conozcan las prestaciones de los equipos y evalúen su posible incorporación.

Si bien el representante indicó que estos dispositivos pueden ser adquiridos por particulares y que, según lo señalado durante la presentación, no requieren actualmente permisos ni registros específicos, recomendó capacitarse previamente en su utilización, especialmente en el manejo de los cartuchos y los distintos tipos de proyectiles.

La empresa dispone de material de capacitación a través de su página web.

En cuanto a los valores comerciales, Lares estimó que un kit completo para usuario particular ronda entre un millón y 1,2 millones de pesos, aunque aclaró que el precio exacto depende de la presentación y los componentes incluidos.

Además de los modelos destinados al uso individual, la firma presentó equipos de mayor potencia y alcance, entre ellos las versiones TCR y Mission 4, que fueron descriptas como alternativas orientadas específicamente a fuerzas de seguridad.

La jornada permitió conocer una tecnología que comienza a incorporarse en distintos ámbitos de seguridad y que se encuentra bajo evaluación de municipios interesados en sumar herramientas de intervención que no impliquen necesariamente el uso de armas de fuego.