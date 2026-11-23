Los últimos relevamientos económicos correspondientes a noviembre trajeron inicialmente un panorama favorable en materia de precios, ubicando las proyecciones mensuales de las consultoras privadas en un rango optimista que oscila entre el 1,8% y el 1,9%. Estos datos se conocen luego de que octubre registrara una marca de 2,2% en el índice de precios al consumidor, un repunte que el Gobierno atribuyó en gran medida a factores estacionales y cambios normativos específicos vinculados al régimen de tarifas.

Durante las mediciones semanales que monitorean de cerca los segmentos más sensibles —como alimentos y bebidas—, las consultoras detectaron variaciones moderadas e incluso episodios de deflación o descensos en el precio de productos frescos. No obstante, el escenario económico dio un giro de atención en las últimas jornadas debido a la dinámica cambiaria.

El impacto del dólar y el contexto externo

El principal foco de incertidumbre para el cierre del mes proviene del despertar del mercado cambiario. El tipo de cambio mayorista experimentó un incremento considerable a lo largo de cinco ruedas operativas, pasando de los $1.551 iniciales hasta cerrar en la zona de los $1.580, lo que representa una suba acumulada superior al 2% desde el inicio de noviembre. Este movimiento alcista rompió con la relativa calma que el billete verde venía manifestando en meses anteriores.

Analistas y economistas coinciden en que este salto responde a una combinación de factores locales y a un fuerte shock financiero internacional caracterizado por la aversión global al riesgo, la presión sobre las tasas de interés externas, la depreciación de monedas regionales como el real en Brasil y la caída en la cotización internacional del petróleo.

Si bien los primeros análisis sugieren que el impacto directo del incremento cambiario sobre la inflación minorista podría ser moderado debido al estricto control oficial sobre el segmento mayorista y la contención de la brecha, la suba encendió alertas entre los analistas, quienes vigilan de cerca si la inercia del dólar modificará las expectativas para el cierre de noviembre y el inicio de diciembre.

Fuente: Infobae Crédito de fotografía: Ilustración / Archivo Infobae