El Parlamento se prepara para vivir una jornada clave en la recta final del año legislativo. Con el calendario apremiado por la proximidad del cierre de las sesiones ordinarias previsto para el fin de noviembre, la estrategia del oficialismo contempla un doble movimiento táctico para consolidar los ejes prioritarios de la agenda económica y política del Poder Ejecutivo.

En la Cámara baja, las negociaciones se intensificaron tras la obtención del dictamen de mayoría con el respaldo de sectores dialoguistas. El oficialismo debió introducir modificaciones sustanciales al proyecto de Presupuesto 2027, suprimiendo los polémicos artículos vinculados al sistema de protección de la discapacidad para mantener la coherencia con otras iniciativas parlamentarias, además de atender los reclamos de gobernadores e intendentes respecto de los fondos coparticipables, el financiamiento universitario, las cajas previsionales provinciales y las partidas para obras viales.

Por su parte, la Cámara alta centrará sus expectativas en el debate sobre la reforma electoral, cuyo eje central es la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a los próximos comicios nacionales. La iniciativa genera intensas discusiones entre los distintos bloques debido al impacto directo que representa en el esquema de competencia partidaria y en las reglas de juego político para el año electoral.

Tensiones, porotos y el factor de los bloques provinciales

Para garantizar el éxito de la sesión en Diputados, la Casa Rosada y la conducción de La Libertad Avanza debieron tender puentes con los gobernadores y los bloques federales, quienes reclaman mayores precisiones sobre las proyecciones macroeconómicas —que estiman un crecimiento del producto y una desaceleración de la inflación— y la asignación de recursos específicos.

Mientras los equipos técnicos y los jefes parlamentarios ajustan los últimos detalles de los acuerdos para reunir el quórum y los votos afirmativos necesarios, el tablero político expone la fragilidad de las mayorías y la necesidad imperiosa del oficialismo de tejer consensos de última hora. El desenlace de este «súper jueves» marcará el pulso definitivo de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en el cierre del ciclo anual.

Fuente: A24 Crédito de fotografía: Archivo / Congreso de la Nación