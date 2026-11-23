Integrantes de la sede Tres Arroyos de Gusta Trail tuvieron una destacada participación este fin de semana en la Bariloche by UTMB, una competencia que reúne a corredores de distintos puntos del país y del mundo en exigentes circuitos de montaña de la Patagonia.

La delegación local estuvo integrada por nueve atletas, quienes afrontaron diferentes distancias y lograron completar sus respectivos desafíos, alcanzando los objetivos propuestos después de meses de preparación y entrenamiento.

En la distancia de 22 kilómetros participaron Evelina Soule, Belén Menna, Laura Magaldi y Aníbal Martínez. Por su parte, José Iorio se presentó en los exigentes 33 kilómetros, mientras que Fernando Viñambres, Gabriel Fernández, Ignacio Carrera y Marcela Francese afrontaron el desafío de los 55 kilómetros.

Todos consiguieron completar sus recorridos y quedarse con la tan ansiada medalla, como reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el trabajo realizado durante los entrenamientos.

Cabe recordar que Gusta Trail es un grupo de entrenamiento de trail running abierto a personas de todos los niveles, bajo la dirección de Gustavo Ismail. En Tres Arroyos, la sede local está a cargo de Gabriela Fernández y Marcela Francese.

Una experiencia deportiva que combina esfuerzo, superación y pasión por la montaña, y que dejó un nuevo motivo de orgullo para el grupo tresarroyense.

¡Felicitaciones a todos los integrantes por el logro y por representar a Tres Arroyos en esta importante competencia!