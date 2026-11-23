El fútbol femenino de la Liga Regional Tresarroyense disputó la tercera fecha de los hexagonales finales del torneo Oficial RVD 75° Aniversario, con resultados importantes en ambas copas y la lucha por el liderazgo todavía abierta.

En la Copa de Oro, Colegiales continúa en lo más alto luego de vencer por 3 a 2 a Garmense. Estefanía Ancho, Magalí González y Cristina González marcaron para el Escolar, mientras que Victoria Salvatico, en dos oportunidades, anotó para Garmense.

También ganó Argentino, que goleó 4 a 0 a El Nacional con dos tantos de Karen Íñigo, uno de Marcela De Francesco y otro de Ema Alverdi. Por su parte, Huracán superó 3 a 0 a Independencia, con dos conquistas de Milena Liébana y una de Celina Troncoso.

El Globo sigue con posibilidades de alcanzar la punta y tendrá un enfrentamiento determinante ante Colegiales en las próximas fechas.

En la Copa de Plata, Villa del Parque se mantiene como líder tras superar 2 a 0 a Central, con goles de Camila Elicheri y Mía Epulef.

Agrario consiguió una importante victoria por 3 a 0 frente a Olimpo, con dos tantos de Verónica Vallejos y uno de Jazmín De La Torre, y continúa con chances de pelear por el primer lugar. En el restante encuentro, Juan E. Barra derrotó 4 a 1 a Huracán Ciclista. Micaela Prevostini marcó por duplicado, mientras que Candela Valiente y Griselda Vargas completaron la goleada. Amalia Neyertz convirtió para Ciclista.

Con dos fechas todavía por disputarse, la definición promete emociones: Huracán buscará descontar diferencias ante Colegiales en la Copa de Oro, mientras que Agrario tendrá un compromiso clave frente a Villa del Parque en la Copa de Plata.

Resultados

Fecha 3

HURACAN 3 vs. 0 INDEPENDENCIA

EL NACIONAL 0 vs. 4 ARGENTINO

COLEGIALES 3 vs. 2 GARMENSE

VILLA 2 vs. 0 CENTRAL

JUAN E BARRA 4 vs. 1 CICLISTA

AGRARIO 3 vs. 0 OLIMPO

Posiciones

Oro

COLEGIALES 9

HURACAN 7

ARGENTINO 4

GARMENSE 3

INDEPENDENCIA 3

EL NACIONAL 0

Plata

VILLA 9

AGRARIO 7

JUAN E BARRA 4

CENTRAL 4

OLIMPO 1

CICLISTA 0

Próxima fecha

Fecha 4

ARGENTINO vs. GARMENSE

INDEPENDENCIA vs. EL NACIONAL

HURACAN vs. COLEGIALES

CICLISTA vs. OLIMPO

CENTRAL vs. JUAN E BARRA

VILLA vs. AGRARIO