La visita del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a Tres Arroyos tendría lugar el próximo miércoles 25 de noviembre durante las horas de la tarde, de acuerdo con las últimas modificaciones previstas en su agenda oficial.

El mandatario provincial desarrollaría previamente actividades en Bahía Blanca y Pehuen Có, por lo que su llegada a nuestra ciudad se produciría aproximadamente a las 15.30.

En Tres Arroyos, la primera actividad estaría prevista en el barrio Santa Teresita, donde se realizaría la inauguración del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), ubicado en la intersección de Godoy Cruz y Sadi Carnot.

Posteriormente, alrededor de las 16, Kicillof se trasladaría a la sucursal local del Banco Provincia para participar de la inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor del histórico edificio.

El momento central de la visita sería la entrega de las 120 viviendas construidas con financiamiento provincial, en el complejo habitacional ubicado frente al Cementerio Municipal, en el sector de las calles Mar del Plata y O’Higgins. Allí, junto al intendente Pablo Garate, el gobernador encabezaría el acto de adjudicación y entrega de las llaves a las familias beneficiarias.

La ceremonia estaría prevista para las 16.30 y constituiría la última actividad oficial de Kicillof en Tres Arroyos, antes de emprender el regreso alrededor de las 18.

De confirmarse este cronograma, será una visita breve pero con importantes acontecimientos para la ciudad, especialmente por la concreción de las 120 soluciones habitacionales que permitirán a numerosas familias tresarroyenses acceder a su vivienda propia.

Por el momento, el itinerario contempla tres actividades institucionales y no incluiría otros compromisos oficiales fuera de esa agenda.