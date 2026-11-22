La correcta conservación y el mantenimiento de la bañera requieren de métodos específicos según el origen de la suciedad y el material del revestimiento. Especialistas en tareas domésticas señalan que identificar si se trata de restos de jabón, depósitos minerales, óxido o moho resulta fundamental antes de aplicar cualquier producto o herramienta, evitando así rayar o corroer los acabados.

De acuerdo con las recomendaciones difundidas por referentes en la materia, la porcelana tolera adecuadamente el uso de bicarbonato de sodio, mientras que el acrílico y la fibra de vidrio son más sensibles y propensos a rayarse. Por su parte, las superficies de piedra o con tratamientos especiales exigen extrema precaución, ya que los ácidos, incluido el vinagre, pueden dañarlas.

Para el tratamiento de los distintos tipos de marcas, se sugieren los siguientes procedimientos:

Restos de jabón: Se recomienda preparar una pasta a base de bicarbonato de sodio y jabón líquido suave, aplicarla sobre la zona afectada y frotar con una esponja no abrasiva, para luego enjuagar con agua tibia y secar.

Depósitos minerales: Las marcas blancas o apagadas provocadas por el agua dura pueden tratarse con vinagre blanco, dejándolas actuar entre 10 y 15 minutos antes de enjuagar. En caso de persistir, se puede colocar un paño humedecido con el mismo producto.

Moho y hongos: Especialistas aconsejan aplicar peróxido de hidrógeno al 3%, dejarlo actuar de 30 a 45 minutos, frotar suavemente, enjuagar y secar. Asimismo, organismos internacionales recuerdan que es indispensable controlar la humedad ambiental mediante ventilación adecuada para prevenir su reaparición.

Óxido: Para estas manchas marrones o amarillentas, se sugiere una mezcla de bicarbonato de sodio con una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno antes de pasar una esponja suave.

Finalmente, los expertos advierten sobre la importancia de no utilizar estropajos ásperos o lana de acero, y remarcan la regla de seguridad básica de no mezclar nunca cloro con productos que contengan amoníaco para prevenir la generación de vapores tóxicos. Una rutina de higiene semanal y el secado de la superficie tras cada uso contribuyen a prolongar el buen estado de las instalaciones.

Fuente: Infobae / Tendencias

Procedencia de la fotografía: Archivo ilustrativo / Infobae