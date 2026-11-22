El histórico triunfo de Boca Juniors por 2 a 0 frente a Atlético Mineiro en la final disputada en Barranquilla, Colombia, no solo significó la conquista de la Copa Sudamericana 2026 y el fin de una sequía de 18 años sin títulos internacionales, sino que desató una inmediata e imponente marea humana en las calles de Buenos Aires.

Apenas el árbitro uruguayo Andrés Matonte dio el pitazo final en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez —gracias a los tantos convertidos por Santiago Ascacíbar en la primera etapa y Miguel Merentiel en el arranque del complemento—, miles de simpatizantes xeneizes comenzaron a marchar en caravana hacia el epicentro tradicional de los festejos deportivos: el Obelisco y la Avenida 9 de Julio.

La Plaza de la República se tiñó por completo de azul y oro entre banderas, camisetas, cánticos dedicados a Leandro Paredes —capitán y figura del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena— y coloridos fuegos artificiales que iluminaron la noche porteña. A pesar de los vallados y paneles fenólicos instalados en el perímetro del monumento, la multitud desbordó los espacios públicos para celebrar una estrella continental que devuelve al club a lo más alto del plano internacional.

Fuente: Diario A24 / Cobertura especial de deportes

Procedencia de la fotografía: Reuters / Archivo periodístico