Alumni sufrió una dura derrota en su visita a Kimberley de Mar del Plata, que se impuso por 89 a 64, en el marco del Play-In de la Liga Pre Federal de básquetbol, instancia que definirá uno de los últimos lugares para disputar la Liga Federal 2027.

El conjunto tresarroyense comenzó mejor y se quedó con el primer parcial por 20 a 16. Sin embargo, a partir del segundo cuarto el equipo marplatense tomó el control del encuentro y comenzó a construir una diferencia que Alumni no pudo revertir. Los siguientes parciales fueron 30-14, 21-12 y 22-18, todos favorables al local.

Alumni afrontó el compromiso con una plantilla reducida de ocho jugadores y sin la presencia de Martín Kuhlmann. En el goleo del equipo se destacaron Manuel Luna, con 17 puntos, y Santiago Montenegro, que aportó 16. Por el lado de Kimberley, el máximo anotador fue su capitán Valentín Lofrano, con 14 unidades, seguido por Facundo Quintana, con 13.

Ahora, Alumni tendrá la posibilidad de recuperarse ante su gente. El próximo viernes, en Orense, deberá conseguir una victoria para igualar la serie y llevar la definición a un tercer encuentro, que se disputaría el sábado nuevamente en condición de local. El objetivo será mantener viva la ilusión de alcanzar la clasificación a la Liga Federal 2027.