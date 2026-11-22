En un partido cargado de emoción y con un desenlace apasionante, Quilmes consiguió una victoria agónica ante Costa Sud por 66 a 65, gracias a un triple de Guillermo Balbuena en la última jugada del encuentro, resultado que le permitió quedarse con la serie y avanzar a las semifinales del torneo de básquetbol.

El encuentro comenzó favorable para Costa Sud, que se impuso 24-15 en el primer cuarto y parecía encaminarse hacia la victoria. Sin embargo, Quilmes reaccionó en el segundo parcial, comenzó a descontar la diferencia y logró pasar al frente durante el tercer cuarto. En el tramo final, el Oriverde volvió a meterse en partido y parecía tener la victoria al alcance de la mano, pero un libre fallado y una rápida contra terminaron en el triple decisivo de Balbuena, que desató el festejo cervecero.

En el plano individual, Marcos Franssen tuvo una actuación sobresaliente y fue el máximo anotador de Quilmes con 32 puntos, en una noche inolvidable para el jugador que lleva la camiseta número 8. Franco Ballugar también tuvo un aporte importante con 12 unidades. En Costa Sud se destacaron Nicolás Lofiego, con 16 puntos, y Patricio González, con 12. En los rebotes sobresalió Nate Gordon, con 16 capturas.

Con esta victoria, Quilmes se aseguró un lugar entre los cuatro mejores y desde el próximo martes comenzará a disputar las semifinales frente a Alumni, el mejor equipo de la fase regular, en Orense.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a Huracán de Necochea y Huracán de Tres Arroyos, cuyo primer encuentro se disputará en Necochea.