El piloto argentino Franco Colapinto consiguió este viernes el noveno puesto de largada para el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1, pero lejos de celebrar el resultado, se mostró sumamente autocrítico con el rendimiento y el desarrollo de la clasificación. El representante de la escudería Alpine dejó en claro que el monoplaza contaba con un ritmo superior al reflejado en la tabla final.
En diálogo con la transmisión oficial, Colapinto expresó su descontento: «No estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la qualy pusimos nada junto».
El deportista detalló que la sesión estuvo condicionada por contratiempos tácticos desde el inicio. «Tuve un solo run en Q2 con chupada y es muy difícil cuando no tenés práctica en eso y después mi segundo run fue en la Q3 con ese quilombo que se armó en la vuelta del prep lap», explicó. Asimismo, remarcó las dificultades técnicas con las gomas: «Después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío. Las gomas estaban muy frías, patinamos todo el prep lap, no entraron en temperatura y la vuelta es un desastre, así que es una pena porque el potencial estaba pero habrá que avanzar en la carrera».
La clasificación en el circuito urbano nocturno tuvo como dominador a Max Verstappen, quien se adueñó de la pole position tras una sanción a Kimi Antonelli, mientras que la grilla de partida de la competencia definitiva se pondrá en marcha con grandes expectativas de cara al cierre del calendario 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Fuente: TN Fotografía: Reuters / X (@SC_ESPN / @F1)