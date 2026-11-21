Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este viernes la región central de Perú, marcando uno de los movimientos telúricos de mayor intensidad registrados en el país en los últimos días. El fenómeno sorprendió a los habitantes y obligó a las autoridades a desplegar protocolos de prevención de manera inmediata.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del temblor se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia homónima. El movimiento principal ocurrió a las 19.09 hora local, situándose el hipocentro a una profundidad de 129 kilómetros, un factor clave que amortiguó el impacto superficial pero permitió que el temblor se percibiera con claridad en distintas localidades, como la capital peruana.

A pesar de la magnitud considerable del evento, los organismos de control y defensa civil informaron preliminarmente que no se reportaron personas fallecidas ni daños materiales de gran consideración. Asimismo, el organismo técnico descartó la emisión de una alerta de tsunami en la costa del océano Pacífico.

El episodio generó momentos de tensión en los medios de comunicación locales. Durante una transmisión en vivo, una conductora de televisión debió reportar la emergencia mientras el sismo sacudía fuertemente el estudio, instando en directo a la audiencia a mantener la calma, identificar rutas de evacuación y resguardarse en zonas seguras.

Este nuevo movimiento telúrico se produjo en un contexto de marcada actividad geológica en el territorio peruano, registrándose apenas un día después de una seguidilla de sismos que afectó a la región de Ica.

Fuente: A24 Fotografía: Captura / A24