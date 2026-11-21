Con una importante convocatoria y un marcado espíritu de intercambio pedagógico, se llevó a cabo en la ciudad de Coronel Dorrego una nueva edición de la jornada regional educativa, un espacio institucional destinado a visibilizar el trabajo realizado en las aulas a lo largo del año escolar.

El encuentro contó con la presencia de autoridades educativas tanto del ámbito distrital como del nivel provincial, quienes recorrieron los distintos stands para interiorizarse en detalle sobre las iniciativas presentadas por los docentes y sus alumnos. Durante la actividad, los protagonistas fueron los estudiantes pertenecientes a las Escuelas de Educación Primaria de Adultos (EEPA), Centros de Educación Agraria (CEA), Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y el Plan FinEs.

A lo largo de la jornada, los asistentes pudieron apreciar una amplia diversidad de producciones teóricas, prácticas y comunitarias desarrolladas durante el ciclo escolar, reflejando el compromiso y la trayectoria formativa de cada institución participante.

Desde la organización del evento, las autoridades destacaron el valor fundamental de generar estos ámbitos de encuentro regional, subrayando que permiten fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas, socializar experiencias significativas y poner en valor el esfuerzo colectivo de estudiantes y educadores.