Con el objetivo de poner en valor la producción cultural local y compartir con los vecinos los logros alcanzados en las aulas, el Centro Cultural La Estación llevará adelante el cierre oficial de su ciclo de talleres 2026. La iniciativa se desarrollará del 24 al 29 de noviembre y contará con una variada programación abierta al público en general.

A lo largo de toda la semana, las instalaciones del emblemático espacio cultural se transformarán en una vidriera artística donde confluirán muestras estáticas y presentaciones dinámicas de las distintas disciplinas que integraron la oferta formativa durante el año. De este modo, alumnos y talleristas tendrán la oportunidad de exponer sus creaciones, compartir sus procesos de aprendizaje y socializar las experiencias construidas de manera colectiva.

Desde la organización destacaron la invitación a toda la comunidad para acompañar estas jornadas de encuentro y expresión cultural, subrayando que todas las actividades programadas contarán con acceso libre y gratuito.