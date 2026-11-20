Coronel Pringles concretó la inauguración de su esperado polideportivo municipal, una obra que representa un importante avance para el desarrollo deportivo de la comunidad y que tiene detrás una historia de casi medio siglo.

En diálogo con Radio 3 Continental, el secretario de Desarrollo de Coronel Pringles, Oscar Rossi, destacó la emoción que generó la apertura del espacio, concretada el miércoles 18 de noviembre, luego de que debiera postergarse la fecha original por cuestiones climáticas.

La historia del proyecto se remonta a 1977, cuando el entonces intendente Joaquín Diaduris y el profesor Carlos Ubijana impulsaron la iniciativa y trajeron la primera estructura. Durante décadas, aquella construcción permaneció sin terminar en el predio del balneario municipal. Sin embargo, desde 2021 se retomaron los trabajos de manera sostenida hasta alcanzar su finalización.

La inauguración reunió a más de 500 personas y contó con la participación de deportistas locales, representantes de distintas instituciones y escuelitas deportivas. También se proyectaron saludos de deportistas y profesionales vinculados al deporte que trascendieron a nivel nacional e internacional, entre ellos el periodista deportivo Andrés Agulla.

Rossi explicó que el polideportivo cuenta con infraestructura y equipamiento para la práctica de básquet, futsal, handball y vóley, con aros, jirafas, arcos, redes y tablero eléctrico, entre otros elementos.

Uno de los principales beneficiados será el Centro de Educación Física N.º 25, que hasta ahora debía desarrollar sus actividades en espacios alquilados y distintas subsedes que no siempre contaban con la infraestructura necesaria.

También podrán utilizar las instalaciones los clubes y las instituciones deportivas de la ciudad, tanto para entrenamientos como para competencias, encuentros y clínicas.

En ese sentido, el funcionario adelantó que ya se encuentran organizando actividades de handball para los próximos días, con participación de la escuela municipal y equipos de Bahía Blanca.

El nuevo polideportivo forma parte de un complejo más amplio ubicado en el balneario municipal, que también dispone de una cancha de hockey de césped sintético, una cancha de fútbol con pista de atletismo y piletas destinadas a la práctica de natación durante la temporada estival.

Además, el predio cuenta con un espacio denominado El Barracón, que dispone de un salón para aproximadamente 60 personas y un sector de cocina, con instalaciones renovadas.

Rossi señaló que todavía resta poner en valor un sector que cuenta con alrededor de 30 camas. La intención del Municipio es avanzar durante el próximo año con su acondicionamiento, para que pueda utilizarse en encuentros deportivos, clínicas y pretemporadas, ofreciendo también alojamiento a las delegaciones.

Finalmente, el secretario de Desarrollo remarcó que esta obra permitirá que Coronel Pringles pueda postularse como sede de competencias de los Juegos Bonaerenses y otros encuentros deportivos que hasta ahora no podía recibir por falta de instalaciones adecuadas.

“Nos merecíamos y nos debíamos tener la infraestructura deportiva que hay en la región”, expresó Rossi, quien destacó que el polideportivo no solamente estará destinado a los vecinos de Pringles, sino también a Indio Rico y a las localidades de la región, fortaleciendo el intercambio y el crecimiento deportivo regional.