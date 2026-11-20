Tres Arroyos tendrá su primer encuentro de emprendedores digitales, una iniciativa impulsada desde el área de Producción y Desarrollo Económico del municipio, que busca fortalecer y visibilizar a quienes desarrollan proyectos vinculados con la tecnología.

En diálogo con Radio 3 Continental, Mauro Daddario, Director de Industria y Comercio, explicó que la propuesta surge a partir de un relevamiento realizado durante los últimos meses, que permitió identificar a numerosos emprendedores locales dedicados al desarrollo de aplicaciones, páginas web y distintos proyectos de digitalización.

El encuentro se plantea como un espacio de intercambio y networking para trabajadores y emprendedores de base tecnológica. Está destinado a estudiantes, profesionales, trabajadores independientes (freelance) y personas que estén comenzando a desarrollar proyectos relacionados con los servicios tecnológicos.

La actividad se realizará a las 16 horas en el Centro Cultural La Estación, con el objetivo de comenzar a integrar a este sector al ecosistema emprendedor de Tres Arroyos.

Durante la entrevista, Daddario también adelantó algunas de las actividades previstas para el cierre del año. Entre ellas mencionó una nueva edición de El Emprende de Navidad, que se proyecta realizar sobre calle Colón, siguiendo la experiencia del año pasado.

También confirmó que se llevará adelante el tradicional encendido del Árbol de Navidad, con propuestas que buscarán dinamizar la actividad en el centro de la ciudad.

Por otra parte, el funcionario se refirió al complejo panorama que atraviesa el comercio local y aseguró que la situación de crisis se viene registrando desde hace aproximadamente dos años.

En ese sentido, indicó que los indicadores vinculados con la actividad comercial muestran una caída cercana al 30%, reflejando las dificultades que atraviesa el consumo en distintos rubros.

Respecto del cierre de locales, explicó que el movimiento comercial presenta distintas particularidades: algunos comerciantes dejan los locales céntricos para trasladarse a sus viviendas o a otros espacios con menores costos, mientras que otros realizan mudanzas para reducir los gastos fijos.

Finalmente, señaló que desde el municipio se vienen implementando distintas herramientas para acompañar al sector, entre ellas divisiones de tasas, convenios con el Banco Provincia y promociones destinadas a incentivar el consumo en los comercios locales.