La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de su Dirección de Turismo, participó de una nueva edición de «La Noche de las Casas», el tradicional evento de promoción federal que invita al público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a recorrer las distintas representaciones provinciales para descubrir la identidad, cultura, gastronomía y oferta turística de cada región del país.

En esta oportunidad, el distrito contó con un espacio institucional propio dentro de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Desde allí, el equipo técnico brindó asesoramiento personalizado sobre la diversidad de destinos y propuestas recreativas tresarroyenses, generando un intercambio directo con potenciales viajeros. La participación se complementó con el aporte de premios para los sorteos desarrollados durante la jornada, gentileza del Embajador Turístico del distrito, Pablo Barrio.

Desde el área municipal remarcaron el valor estratégico de sostener este tipo de acciones en la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), considerados mercados emisores clave para la costa y el interior del partido. De acuerdo con los registros estadísticos de la temporada 2025/2026, el 50,5% de los turistas que eligieron Reta, el 28,8% de quienes visitaron Claromecó y el 25,5% de los veraneantes en Orense provinieron de esa región.

Con este respaldo estadístico, la comuna reafirma su política de posicionamiento directo para captar nuevos visitantes y consolidar la fidelidad de aquellos turistas que eligen de manera recurrente las playas y localidades de Tres Arroyos.