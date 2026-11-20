Integrantes del bloque de concejales del Movimiento Vecinal visitaron los estudios de Radio 3 Continental. Patricio Roche, Mariano Hernández y María Saavedra compartieron una extensa charla en la que abordaron distintos aspectos de la actualidad política de Tres Arroyos y el trabajo que vienen desarrollando desde el Concejo Deliberante.

Uno de los primeros temas fue la última sesión ordinaria del año, que se extendió hasta las 16 horas y tuvo entre sus principales momentos la intervención de Marisa Marioli mediante la banca ciudadana, donde planteó diferentes reclamos vinculados con la localidad de Orense. Los concejales consideraron legítimo el espacio de participación de los vecinos y destacaron la importancia de escuchar sus planteos.

Al realizar un balance del año, desde el bloque señalaron que fue un período de mucho trabajo y de reorganización interna. En ese sentido, destacaron el acompañamiento de dirigentes, exfuncionarios y personas con experiencia de gestión que colaboran con la tarea legislativa.

También hicieron referencia a la apertura de la sede partidaria, que funciona los miércoles de 19 a 21 horas, donde vienen recibiendo a vecinos y sumando nuevas afiliaciones. Según expresaron, la convocatoria fue creciendo y representa un impulso para comenzar a trabajar en los proyectos y equipos de cara al futuro.

María Saavedra se refirió especialmente al contacto con los vecinos y las recorridas por distintos sectores de la ciudad. Sostuvo que reciben inquietudes y propuestas, muchas de ellas acompañadas por posibles alternativas de solución.

Durante la entrevista también mencionó las presentaciones realizadas en el Concejo Deliberante sobre diferentes problemáticas locales.

Otro de los asuntos abordados fue el tratamiento del Presupuesto Municipal 2027. Los concejales indicaron que todavía aguardaban el envío formal de la documentación y estimaron que podría ingresar durante la primera semana de diciembre, para luego comenzar su análisis junto a los funcionarios del Ejecutivo.

Los concejales adelantaron que, luego de la visita a Radio 3 Continental, viajarían a Cascallares para participar de una muestra organizada por la Escuela Agraria. Explicaron que mantienen contacto con vecinos de las localidades y reciben inquietudes relacionadas con el mantenimiento y la prestación de servicios.

Finalmente, los representantes del Movimiento Vecinal invitaron a la comunidad a acercarse a la sede partidaria para participar de las reuniones semanales, intercambiar ideas y debatir sobre el futuro de Tres Arroyos.

La necesidad de sumar nuevos participantes, especialmente jóvenes, y comenzar a planificar propuestas para los próximos años fueron algunos de los ejes centrales de una entrevista que también dejó planteado el escenario político de cara al 2027.