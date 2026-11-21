El mercado financiero argentino atravesó una rueda sumamente compleja este viernes, marcada por una profundización en la caída de los títulos públicos y un salto brusco en las principales variables de tensión cambiaria. La rueda concluyó con el índice de riesgo país perforando nuevamente el umbral crítico de las cuatro cifras.

De acuerdo con los registros de la plaza financiera, el indicador elaborado por el banco JP Morgan trepó con fuerza hasta ubicarse en las 1.070 unidades, lo que representa un incremento cercano al 15% frente a la jornada anterior. De esta manera, el índice regresó a niveles superiores a los 1.000 puntos por primera vez en trece meses.

El detonante principal de esta suba fue el derrape generalizado de los bonos soberanos en dólares, tanto en los títulos Globales (bajo legislación extranjera) como en los Bonares (ley local), que operaron sin excepciones en terreno negativo y sufrieron mermas de hasta más de un 3% en sus cotizaciones. Los analistas señalaron que la plaza local se vio golpeada por un combo que incluyó el desarme de posiciones de riesgo a nivel internacional, el deslizamiento de la brecha cambiaria y la búsqueda de cobertura por parte de los inversores.

Este escenario adverso elevó de manera directa los rendimientos de la deuda argentina —con tasas internas que superan ampliamente los dos dígitos en bonos de referencia como el AL30 y el GD30—, encareciendo virtualmente el acceso del país al financiamiento voluntario en los mercados internacionales y encendiendo luces amarillas en torno a la dinámica de las reservas y los próximos compromisos financieros.

Fuente: Telefe Noticias Fotografía: Archivo / Web