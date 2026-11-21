A cumplirse una semana de la trágica explosión e incendio registrados en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, la investigación judicial encabezada por la fiscal Yanina Estévez continúa profundizándose con peritajes técnicos de rigor sobre los elementos secuestrados en el lugar de los hechos.

En el marco de las diligencias llevadas adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, los investigadores procedieron al secuestro de la máquina tuneladora y perforadora perteneciente a la contratista, la cual habría impactado contra el caño maestro de gas antes del estallido. El objetivo central de la medida es someter el equipo y su computadora central a peritajes de Gendarmería y bomberos para reconstruir la mecánica de la pinchadura y evaluar si se cumplieron los protocolos de actuación frente a emergencias en la vía pública.

Por su parte, la empresa MetroGAS presentó documentación y un escrito formal ante el expediente, en el cual detalló que las obras de modernización de redes contaban con la debida autorización de los organismos reguladores. Asimismo, la compañía indicó que uno de sus inspectores reportó la rotura de la cañería de manera previa al llamado de alerta vecinal, un elemento que la fiscalía evalúa junto con los registros de comunicaciones y los testimonios de los operarios.

Hasta el momento, el trágico saldo del episodio comprende el fallecimiento de dos trabajadores de la empresa —identificados como Néstor Julián D’Alessandro y Marcelo García—, mientras que otros cuatro operarios continúan internados en estado grave con lesiones de consideración. La causa se encuentra caratulada institucionalmente como incendio o estrago culposo seguido de muerte, a la espera de los resultados definitivos que arrojen las pericias técnicas sobre las responsabilidades operativas y de seguridad.

Fuente: Infobae Fotografía: Archivo / Redes sociales