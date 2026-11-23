Claromecó consiguió un triunfo clave en el primer capítulo de la Promoción. En la Villa Balnearia, superó por 2 a 0 a San Martín y dio un paso importante en la lucha por conservar su lugar en la categoría.

Después de una primera mitad sin goles, el equipo conducido por Omar Fernández encontró la apertura del marcador en el complemento, a través de Agustín Abatedaga, quien le permitió al local comenzar a encaminar el resultado.

El encuentro tuvo otro momento determinante con la expulsión de Benjamín Osses en San Martín. Con superioridad numérica, Claromecó aprovechó los espacios y, sobre el cierre, Fantino Peralta convirtió el segundo tanto para establecer el 2 a 0 definitivo.

Con esta diferencia, el Recreativo viajará al Prado Español para disputar el partido de vuelta con la ilusión de completar la tarea y asegurar su permanencia. San Martín, por su parte, estará obligado a buscar la remontada ante su gente.

SÍNTESIS

Claromecó 2 – San Martín 0

Goles: Agustín Abatedaga y Fantino Peralta (Claromecó).

Incidencia: expulsado Benjamín Osses (San Martín).