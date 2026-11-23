La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su profunda preocupación y rechazo por la propuesta de conformación del nuevo Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, al considerar que existen inconsistencias en las designaciones y posibles conflictos de intereses.

A través de un comunicado, la entidad cuestionó que se vuelva a otorgar representación a CONINAGRO en el lugar correspondiente a los productores primarios, dejando afuera a CARBAP. Según sostuvo, esta decisión desconoce los acuerdos de rotación institucional que se venían aplicando entre las entidades agropecuarias.

CARBAP cuestiona la conformación del Directorio del Puerto de Quequén y advierte sobre posibles conflictos de intereses

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante la propuesta de conformación del nuevo Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, por las inconsistencias, arbitrariedades y situaciones de potencial conflicto de intereses que surgen de las designaciones impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires.

Resulta llamativo que, en la conformación del Directorio, se vuelva a otorgar representación a CONINAGRO, que ya venía ocupando el lugar correspondiente al sector de los productores primarios, mientras se excluye a CARBAP, desconociendo el criterio de rotación institucional que se venía aplicando y por el cual correspondía que nuestra entidad ocupara esa representación en esta renovación. CONINAGRO tampoco respetó los acuerdos de rotación institucional oportunamente establecidos entre las entidades, perpetuando su representación.

A esta situación se suma otra inconsistencia que merece una explicación: Eugenio Cardenau fue propuesto por CARBAP para integrar el Directorio en representación de nuestra entidad. Sin embargo, el decreto lo identifica como representante de la Federación Agraria Argentina, que mediante una nota dirigida a la Subsecretaría de Asuntos Portuarios manifestó su aval a dicha candidatura. Esta atribución resulta incorrecta y no constituye un detalle administrativo menor, sino una distorsión de la representación institucional de las entidades que participaron del proceso.

Por otra parte, genera especial preocupación la designación de dos representantes vinculados a una misma cooperativa integrante de CONINAGRO, una en representación directa de esa confederación y otra por el sector de los permisionarios. Si bien ambos ingresan al Directorio en representación de sectores diferentes, los dos pertenecen a la cooperativa más importante de CONINAGRO. Esta situación adquiere especial relevancia porque dicha cooperativa tiene pendiente la licitación de un permiso de operación en el Puerto de Quequén, cuya resolución deberá abordar el próximo año el propio Directorio del Consorcio. Esto genera serios interrogantes sobre la concentración de representación, la necesaria independencia en la toma de decisiones y la prevención de posibles conflictos de intereses.

El Puerto de Quequén es una infraestructura estratégica para la producción, las exportaciones y el desarrollo de toda la región. Su administración debe estar guiada por criterios de transparencia, institucionalidad, representación genuina y defensa del interés público, y no por decisiones discrecionales que marginen a entidades representativas o generen situaciones que puedan comprometer la independencia de las decisiones del Directorio.

CARBAP considera inadmisible que se desconozcan los criterios de representación y rotación institucional, se relegue a una entidad de la representatividad de CARBAP y, al mismo tiempo, se impulsen designaciones que generan evidentes cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.

Por todo ello, solicitamos que se revisen las designaciones propuestas, se esclarezcan las inconsistencias señaladas y se garantice una integración del Directorio que respete la pluralidad de las instituciones agropecuarias y asegure la independencia de quienes deben tomar decisiones sobre el funcionamiento y los intereses del Puerto de Quequén.

No se trata de reclamar un lugar por una cuestión de nombres o cargos. Se trata de defender la institucionalidad, la representación genuina de los productores y la transparencia en la administración de un puerto estratégico para toda la comunidad productiva. La Provincia debe dar explicaciones y revisar una decisión que pone en cuestión la transparencia, la pluralidad y la legitimidad de la representación en el Directorio.