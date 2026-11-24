Un importante avance científico y productivo se concretó en la Chacra Experimental de Barrow, donde un equipo de profesionales logró desarrollar variedades de triticale resistentes a determinados herbicidas, como resultado de un trabajo de investigación que lleva más de una década.

El desarrollo fue realizado por el ingeniero agrónomo Francisco Dipane, junto al doctor Gianni Carri, con la colaboración del grupo de Mejoramiento y Calidad de la institución. Se trata de un logro que permitirá incorporar una nueva alternativa a los sistemas productivos, particularmente en aquellos establecimientos donde los residuos de determinados herbicidas pueden afectar la implantación de cultivos de invierno.

En diálogo con Radio 3 Continental, Dipane explicó las características de este cereal y la importancia del descubrimiento. El triticale es un híbrido obtenido a partir del cruzamiento entre el trigo y el centeno. Fue creado hace aproximadamente 150 años en Suecia y, luego de numerosos trabajos de mejoramiento, consiguió convertirse en una especie fértil y con posibilidades de producción comercial.

Actualmente, se utiliza especialmente en algunas regiones del norte de Europa como una alternativa al maíz. En nuestro país también tiene presencia, aunque no es uno de los cultivos más tradicionales de la región.

La novedad del trabajo desarrollado en Barrow es haber conseguido líneas de triticale resistentes a los herbicidas de la familia de las imidazolinonas, una característica que le otorga ventajas agronómicas y permite ampliar las posibilidades de utilización del cereal.

Uno de los aspectos más importantes de este desarrollo está relacionado con las dificultades que pueden presentarse cuando se realizan rotaciones entre cultivos de verano y de invierno.

Dipane explicó que, después de producciones como girasol, soja o maíz, pueden quedar residuos de determinados herbicidas en el suelo. Si bien normalmente estos productos se degradan con relativa rapidez, existen condiciones ambientales y características de los suelos que pueden demorar ese proceso.

La combinación de factores como las precipitaciones, el tipo de suelo y las condiciones ambientales puede provocar que los herbicidas permanezcan durante más tiempo del esperado.

Esta situación genera inconvenientes al momento de implantar cultivos de invierno, como avena, centeno, trigo o triticale convencional, ya que los residuos pueden producir fitotoxicidad, afectar el crecimiento de las plantas e incluso provocar el fracaso de una siembra.

La nueva alternativa desarrollada en Barrow permitiría sembrar triticale después de esos cultivos de verano sin que los residuos de dichos herbicidas afecten su desarrollo.

De esta manera, el productor contará con una herramienta adicional para planificar las rotaciones, especialmente en regiones donde las condiciones de humedad dificultan la degradación de estos productos.

El ingeniero agrónomo también destacó las características propias del triticale, que combina aspectos genéticos del trigo y del centeno.

Esta última especie le aporta rusticidad y una mayor capacidad de adaptación a determinadas condiciones de suelo. Por ese motivo, puede resultar una alternativa interesante en ambientes donde otros cultivos, como la avena, presentan mayores dificultades.

En zonas más marginales, particularmente hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y sectores de La Pampa, el triticale puede incorporarse a las rotaciones en suelos salinos, sódicos o con otras limitaciones productivas.

En nuestra región, los cultivos de cobertura y los verdeos destinados al pastoreo se realizan habitualmente con avena y avena-vicia. Sin embargo, el triticale puede sumar una opción diferente, tanto para la producción de forraje como para la obtención de grano.

El desarrollo alcanzado es el resultado de un proceso prolongado de mejoramiento genético y selección de materiales.

Dipane detalló que los primeros trabajos vinculados con la resistencia a estos herbicidas comenzaron en 2016, cuando obtuvieron trigos resistentes mediante procesos de mutación.

A partir de esos resultados surgió la posibilidad de avanzar con cruzamientos entre trigo y triticale. El trabajo específico sobre triticale comenzó en 2019 y demandó siete años de cruzamientos, selección y evaluación de diferentes líneas.

El proceso incluyó siembras en distintas épocas del año y trabajos de contraestación, con implantaciones realizadas en enero y posteriormente en julio. A través de sucesivas generaciones y etapas de selección, los investigadores consiguieron estabilizar materiales que presentaban la resistencia buscada.

Pero el objetivo no era solamente obtener un cereal resistente a los herbicidas. También resultaba fundamental comprobar que esos materiales tuvieran buenas condiciones productivas y pudieran responder a las necesidades de los productores.

Por eso, desde 2025 comenzaron a realizarse ensayos para evaluar su comportamiento, tanto en la producción de forraje como de grano, además de analizar sus ciclos y características agronómicas.

El trabajo contó con el acompañamiento del grupo de Mejoramiento y Calidad de la Chacra Experimental de Barrow, cuyos integrantes colaboraron en distintas etapas, desde los cruzamientos hasta las tareas de siembra y cosecha.

Si bien el desarrollo científico ya permitió obtener líneas resistentes, todavía resta completar una etapa fundamental para que el material pueda llegar al mercado.

Según explicó Dipane, a partir de febrero comenzarán los trámites para inscribir las nuevas variedades ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Ese procedimiento contempla la presentación y evaluación de la documentación técnica y los resultados obtenidos durante los ensayos.

Una vez cumplidos esos requisitos, se analizarán las alternativas para su comercialización. Como las instituciones públicas que desarrollan estos cultivares no cuentan habitualmente con una estructura propia de venta, una de las posibilidades es otorgar licencias a empresas privadas que dispongan de los canales comerciales necesarios.

También existe la posibilidad de trabajar a través de la cooperadora de la Chacra Experimental. En cualquiera de esos esqu