Este miércoles será una jornada especial para 120 familias de Tres Arroyos que recibirán las viviendas que les fueron adjudicadas mediante el sorteo realizado en el marco del programa habitacional. La entrega representa la culminación de un proceso administrativo que comenzó en febrero y que demandó varios meses de inscripciones, evaluaciones, adjudicaciones y verificaciones.

En la previa del acto, el secretario de Desarrollo Social del municipio, Martín Garate, dialogó con Radio 3 Continental y brindó detalles sobre la organización de la entrega, las condiciones en las que se recibirán las casas y los pasos que se realizaron para completar las adjudicaciones.

El funcionario destacó la satisfacción que genera poder concretar esta instancia, tanto para las familias beneficiarias como para el equipo municipal que trabajó durante casi un año para llegar a este momento.

Las viviendas se entregarán con la conexión eléctrica habilitada

Uno de los aspectos importantes que confirmó Garate es que las casas se entregarán con el servicio eléctrico habilitado y el medidor a nombre de cada uno de los beneficiarios.

Para concretar esta instancia, el municipio trabajó junto a CELTA, entidad a la que el funcionario agradeció especialmente por la predisposición y el acompañamiento.

De esta manera, las familias no tendrán que realizar trámites posteriores para colocar el servicio eléctrico a su nombre, lo que permitirá que puedan tomar posesión de las viviendas desde el mismo día de la entrega.

Además, CELTA acordó que el costo correspondiente a la bajada de luz pueda abonarse en cuotas. Según explicó Garate, la primera se incorporaría al consumo eléctrico del mes de febrero, una modalidad que busca darle mayor margen económico a los nuevos propietarios en este primer período.

La cooperativa también tendrá presencia durante el acto con un espacio de atención para responder consultas de los adjudicatarios y brindar información sobre los servicios disponibles, entre ellos la provisión de internet.

La intención del municipio es que las familias puedan ingresar a sus nuevas viviendas inmediatamente después de recibir las llaves, sin tener que esperar la realización de trámites vinculados con la conexión eléctrica.

Garate señaló que se decidió agilizar estas gestiones teniendo en cuenta la proximidad de diciembre y la situación de muchas familias que actualmente alquilan y deben afrontar la renovación de sus contratos.

El proceso de adjudicación y las viviendas para suplentes

Otro de los temas abordados estuvo relacionado con las revisiones realizadas luego del sorteo y las viviendas que finalmente serán destinadas a los suplentes.

El secretario explicó que el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires realizó un informe sobre las condiciones de los adjudicatarios y detectó algunos casos en los que no se cumplían determinados requisitos establecidos para acceder a las casas.

Entre las condiciones evaluadas se encontraba, por ejemplo, no contar con una vivienda propia y acreditar correctamente la documentación solicitada.

Garate aclaró que inicialmente se habían observado entre 10 y 12 situaciones, aunque varias pudieron resolverse cuando los interesados presentaron la documentación que faltaba o acreditaron las condiciones requeridas.

En los casos restantes, el Instituto de la Vivienda determinó las desadjudicaciones correspondientes, una decisión que el municipio acompañó y respetó.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, serían seis o siete las viviendas que finalmente serán asignadas a personas que integraban la lista de suplentes.

El funcionario también destacó el trabajo conjunto con el organismo provincial y la transparencia del procedimiento, tanto en el sorteo como en las etapas posteriores de verificación y adjudicación.

Reuniones informativas con los adjudicatarios

Como parte de la organización previa a la entrega, el municipio convocó a los beneficiarios a dos encuentros informativos para explicar cuestiones legales y administrativas vinculadas con la recepción de las viviendas.

Las reuniones fueron organizadas en dos grupos: a las 18 horas para quienes resultaron adjudicatarios del número 1 al 60 y a las 19.30 para aquellos comprendidos entre el 61 y el 120.

La intención es que cada familia pueda conocer en detalle las condiciones de entrega, las responsabilidades que asumirá como propietaria y los aspectos legales que deben tenerse en cuenta a partir de la adjudicación.

Garate aprovechó la oportunidad para reconocer especialmente el trabajo del personal de la Secretaría de Desarrollo Social, que tuvo a su cargo las inscripciones, los relevamientos, la carga de información y buena parte de las tareas administrativas.

Según destacó, el Instituto de la Vivienda también valoró la prolijidad con la que se desarrolló el procedimiento en sus distintas etapas.

La demanda habitacional y los próximos proyectos

Más allá de la satisfacción por la entrega de las 120 viviendas, Garate reconoció que la demanda habitacional en Tres Arroyos continúa siendo muy importante.

Recordó que se habían inscripto aproximadamente 1.500 familias para participar del proceso, por lo que una gran cantidad de vecinos no pudo acceder a una vivienda en esta oportunidad.

En ese sentido, manifestó que el municipio ya está trabajando en nuevas alternativas para continuar dando respuestas a esa necesidad.

El funcionario adelantó que se encuentran analizando distintas opciones de construcción de viviendas, incluso mediante programas de autoconstrucción, iniciativas que ya fueron presentadas al intendente Pablo Garate para su evaluación.

También mencionó el programa municipal Construyendo en Casa, mediante el cual se canalizó un aporte de 95 millones de pesos acordado con la Provincia para la entrega de materiales destinados a familias que necesitaban mejorar sus condiciones habitacionales.

El secretario consideró que la entrega de estas 120 viviendas representa el cierre de una etapa, pero también el comienzo de nuevos desafíos para continuar trabajando sobre el déficit habitacional del distrito.

Finalmente, felicitó a las familias que recibirán sus casas y aseguró que el compromiso del municipio es seguir buscando herramientas y alternativas que permitan ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda propia.

Para las 120 familias beneficiarias, este miércoles marcará el comienzo de una nueva etapa: dejar atrás el alquiler o las dificultades habitacionales para comenzar a construir su propio hogar.