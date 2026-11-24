La Asociación Tresarroyense de Bochas llevó adelante la segunda fecha del Campeonato Individual Oficial 2026 de Primera Categoría, con partidos correspondientes a las cuatro zonas en las que se desarrolla la competencia.

La jornada se disputó entre el 18 y el 19 de noviembre y dejó resultados importantes para el desarrollo del certamen, que reúne a los principales exponentes de las bochas tresarroyenses en busca de avanzar hacia las próximas instancias.

En la Zona A, la actividad se desarrolló el 18 de noviembre. Oxandaburu consiguió una ajustada victoria frente a Resser por 12 a 10, mientras que Rodríguez se impuso con mayor claridad ante Acosta por 12 a 7.

Por la Zona B, Juárez logró un triunfo contundente frente a Di Benedetto por 12 a 5. En el otro encuentro, Aristain Rey protagonizó uno de los partidos más equilibrados de la fecha al vencer a Andino por 12 a 11.

La Zona C tuvo sus compromisos el 19 de noviembre. Hernández superó a Quiroga por 12 a 3, mientras que Barrios obtuvo idéntico resultado frente a Massoli, también por 12 a 3.

Finalmente, en la Zona D, Castillo derrotó a Vega por 12 a 7, mientras que Jaureguibehere se quedó con el triunfo ante Barrionuevo por 12 a 7.

Con esta segunda jornada, el Individual Oficial de Primera Categoría continúa su desarrollo, sumando partidos y resultados que serán determinantes para establecer quiénes avanzarán en la competencia.

La Asociación Tresarroyense de Bochas mantiene así su calendario deportivo 2026, con una de las categorías más importantes del ámbito local.