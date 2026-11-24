Con el objetivo de promover hábitos de alimentación saludable y fortalecer el cuidado de la biodiversidad urbana, la Dirección de Producción y Sustentabilidad de la Municipalidad de Tres Arroyos llevará adelante el cierre anual del programa “Sembrar Salud: Huertas, jardines comestibles y medicinales”. La actividad se desarrollará el próximo viernes 27, a partir de las 9:30 horas, en las instalaciones del Vivero del Parque Cabañas.

La propuesta está diseñada como un espacio de encuentro abierto a vecinos, familias e instituciones educativas o comunitarias interesadas en la agroecología y la producción sustentable a escala doméstica.

Cronograma de actividades y capacitación práctica

Durante el desarrollo de la jornada, los asistentes podrán formar parte de un recorrido guiado por la Huerta Municipal, donde se exhibirán los avances, cultivos y técnicas implementadas a lo largo del ciclo anual del programa.

Asimismo, la programación contará con una instancia de formación específica a cargo de la licenciada en Biología Vanesa Echegoyen, quien disertará en la charla titulada “Bichos de huerta”, enfocada en el rol ecológico de la fauna benéfica dentro de los ecosistemas productivos. Posteriormente, la profesional coordinará un taller práctico dedicado al diseño y armado de un hotel de insectos, una herramienta clave para el control biológico de plagas y la polinización en jardines y huertas familiares.