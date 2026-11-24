En coincidencia con la entrega de llaves a las familias adjudicatarias de las nuevas viviendas del Barrio “Papa Francisco”, CELTA pone en funcionamiento sus servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones, acompañando la llegada de los nuevos vecinos con infraestructura moderna y prestaciones de alta calidad.

Para ello, la cooperativa construyó una sólida infraestructura de distribución eléctrica y una moderna red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que permiten garantizar un suministro de energía confiable y el acceso a servicios de Internet de alta velocidad, televisión digital y streaming.

Estas obras reflejan el compromiso cooperativo de CELTA con el crecimiento y desarrollo de Tres Arroyos, acompañando la expansión urbana con inversiones en infraestructura que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Así, la cooperativa reafirma su vocación de estar presente donde la comunidad crece, acercando energía, conectividad e innovación a las familias tresarroyenses.