Entra en su recta final la etapa de inscripción para participar de la novena edición de la Liga Intercolegial de Fútbol de Tres Arroyos, una propuesta deportiva y recreativa consolidada que convoca a estudiantes de toda la ciudad. Según confirmaron desde la organización a cargo de Calcetto Fútbol, los interesados tendrán tiempo hasta este miércoles para anotar a sus respectivos conjuntos.

La competencia se desarrollará íntegramente durante la jornada del próximo domingo 29 de noviembre en las instalaciones del flamante predio del Club Villa del Parque, un escenario que contará con canchas de césped natural preparadas para albergar el encuentro familiar y deportivo.

Modalidad de participación y contacto

El certamen está diseñado para fomentar la integración y la camaradería escolar, permitiendo que los jóvenes armen sus planteles junto a sus compañeros de establecimiento educativo. De acuerdo con el reglamento del torneo, la convocatoria abarca tanto a estudiantes del nivel primario como del secundario, y contempla tres modalidades de competencia:

Rama masculina

Rama femenina

Equipos mixtos (integrados conjuntamente por varones y mujeres)

Desde la coordinación del evento destacaron el espíritu recreativo de la jornada, pensada para disfrutar en familia en torno a la actividad física. Quienes deseen solicitar las bases reglamentarias o formalizar la inscripción de sus equipos pueden comunicarse directamente al teléfono de contacto 2494-544199.