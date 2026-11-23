El atleta tresarroyense Luciano Saltapé consiguió el subcampeonato en salto en largo durante el 2° Regional Máster, disputado en la pista municipal Abel Acevedo del Polideportivo N° 2 de Tigre.

Saltapé alcanzó una marca de 5,24 metros en su primer intento, mejorando en un centímetro su registro anterior y logrando el segundo puesto en la categoría M45. El ganador fue el campeón argentino Enrique Benítez, con 5,46 metros, mientras que Damián Abraham completó el podio con 5,01 metros.

Tras esta destacada actuación, el representante de Tres Arroyos agradeció el acompañamiento de sus auspiciantes, Veterinaria Don Hugo, Carnicería El Tato y Max Fit, además del trabajo de su entrenadora bahiense, Flavia Ressia.

El próximo compromiso de Saltapé será en los International Maxi Games, que se desarrollarán en Mar del Plata desde el domingo 29 de noviembre. Allí participará en salto en alto y cerrará su calendario competitivo el miércoles 2 de diciembre, nuevamente en salto en largo.