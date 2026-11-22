Con la proximidad del verano y el incremento de la actividad recreativa y turística, la puesta a punto de los natatorios representa una tarea prioritaria tanto para los hogares particulares como para clubes, colonias de vacaciones y complejos de alojamiento de la región. El contexto sectorial acompaña esta preparación: de acuerdo con datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante septiembre ingresaron al país 733,6 mil visitantes no residentes —lo que implica una suba interanual del 14,2% según los registros migratorios—, reflejando un sostenido flujo de movimiento que anticipa una alta demanda de servicios recreativos durante los meses cálidos.

Más allá de las dimensiones o la frecuencia de uso de cada espejo de agua, una habilitación segura exige verificar el estado técnico, sanitario y estructural de las instalaciones. Desde el sector técnico especializado, Erica Acosta, referente de Albirkah Exteriores, destaca que la prevención y la planificación previa evitan fallas operativas en plena temporada alta y garantizan el cuidado de los bañistas.

Los siete puntos clave para la revisión previa

Equilibrio químico y calidad del agua: El control sanitario es el eje central para prevenir irritaciones o infecciones. Según las recomendaciones oficiales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se debe mantener una concentración de cloro libre de 2 partes por millón (ppm) ajustada al volumen de la piscina, y verificar el nivel de pH al menos una vez por semana para conservarlo en un rango óptimo de entre 7,2 y 7,6. Estas pautas funcionan como orientación general y deben complementarse con mediciones periódicas, las instrucciones de cada producto y las ordenanzas municipales vigentes. Sistema de circulación hidráulica: Es indispensable comprobar que los skimmers, las tomas de fondo y los retornos estén despejados y sin obstrucciones. Una circulación deficiente genera zonas de agua estancada donde proliferan algas y microorganismos. Estado del filtrado: Se debe inspeccionar el filtro —ya sea de arena, vidrio o cartucho— para confirmar que el medio filtrante no esté apelmazado ni saturado, realizando los lavados o recambios necesarios antes del llenado definitivo o el tratamiento de choque. Funcionamiento de la bomba: Verificar el rendimiento del motor, la estanqueidad de los sellos mecánicos y la limpieza del canasto prefiltro asegura el caudal adecuado para renovar la totalidad del volumen de agua en los tiempos estipulados. Seguridad en la instalación eléctrica: Todo el circuito vinculado a la sala de máquinas e iluminación subacuática debe contar con disyuntor diferencial en correcto funcionamiento, puesta a tierra verificada y tableros protegidos contra la humedad, cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad eléctrica. Limpieza integral de vaso y bordes: Antes de estabilizar el agua, corresponde cepillar paredes y pisos para remover incrustaciones calcáreas o biopelículas, además de higienizar veredas perimetrales y solárium con productos adecuados que no contaminen el natatorio. Señalización y organización del mantenimiento: En espacios de uso colectivo como colonias, clubes y alojamientos, resulta fundamental disponer de cartelería visible que indique profundidades, normas de convivencia y prohibiciones, junto con un cronograma escrito de tareas diarias y semanales asignadas a personal responsable.

Asimismo, al momento de presupuestar la puesta en valor o el acondicionamiento de un natatorio, especialistas del rubro sugieren desglosar los costos en rubros diferenciados —obra civil, equipamiento hidráulico, adecuación eléctrica, insumos químicos y servicio de mantenimiento— especificando siempre la fecha, el alcance técnico y la zona geográfica de cada cotización, dado que no existe un índice oficial único para el sector.

Fuente: Gacetilla técnica / Guías oficiales de ANMAT e INDEC

Procedencia de la fotografía: Archivo institucional / Ilustrativa