La compañía eléctrica Edenor emitió un comunicado oficial para aclarar que todavía no ha tomado el control operativo ni participa en la administración de MetroGAS, luego de la trágica explosión registrada en una red de distribución de gas en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

A través de la misiva difundida en las últimas horas, la empresa precisó que la operación de compraventa mediante la cual YPF S.A. le transferirá su participación accionaria del 70% en MetroGAS —acordada a comienzos de octubre por un monto de 780 millones de dólares— aún no se ha concretado formalmente. “En consecuencia, Edenor no ha tomado el control de MetroGAS S.A. ni participa en su administración, gestión u operación, que continúan a cargo de sus actuales autoridades”, detalló el texto.

El pronunciamiento se da en el marco de la investigación judicial y el impacto público generado por el siniestro ocurrido el pasado 13 de noviembre, cuando una máquina tuneladora operada por una empresa contratista dañó un caño de distribución de media presión, provocando una fuga seguida de incendio y una potente explosión. El trágico episodio dejó un saldo de dos operarios fallecidos —Marcelo García y Néstor Julián D’Alessandro— y varios heridos que continúan internados, motivo por el cual la compañía eléctrica expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y su acompañamiento a los afectados.

Fuente: Diario A24 / Sección Economía

Procedencia de la fotografía: Archivo institucional / Télam / NA