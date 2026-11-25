A través de un comunicado dirigido a los diputados bonaerenses, el apoderado de la Cooperativa de Trabajo POLICOOP Limitada, Dr. Matías Sebastián Moya, expresó su preocupación por la falta de avances en la expropiación del edificio del ex Sanatorio Policlínico de Tres Arroyos, un proceso que lleva más de una década de gestiones. En ese sentido, reclamó una respuesta legislativa concreta y mayor celeridad para poder avanzar en la recuperación de las instalaciones y ampliar las prestaciones de salud en la ciudad.

Señoras y señores Diputados de la Provincia de Buenos Aires:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de *apoderado de la Cooperativa de Trabajo POLICOOP Limitada*, de la ciudad de Tres Arroyos, a fin de expresar nuestra profunda preocupación por la prolongada demora en la resolución legislativa de la expropiación del inmueble donde funcionara el ex Sanatorio Policlínico de nuestra ciudad.

*Han transcurrido más de diez años de gestiones institucionales, proyectos legislativos y declaraciones de utilidad pública, sin que hasta la fecha se haya logrado concretar la expropiación.*

Resulta necesario recordar brevemente los antecedentes:

– *Año 2014:* el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos sancionó la Ordenanza 6692/14, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble, con destino a POLICOOP.

– *Año 2015:* la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.791, disponiendo la expropiación. Sin embargo, la medida nunca llegó a concretarse.

– *Año 2025:* ante la persistencia de esta situación, se promovió nuevamente la iniciativa legislativa, que obtuvo media sanción del Senado provincial el 26 de noviembre de 2025, mediante el expediente E-171/2025-2026, remitido a la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de ese mismo año.

*Estamos finalizando el año 2026 y, una vez más, la cuestión continúa sin una solución definitiva.*

Resulta difícil comprender que, después de más de una década, una iniciativa que ya ha merecido el reconocimiento de utilidad pública por parte de las autoridades municipales y provinciales continúe sin materializarse.

Pero lo verdaderamente preocupante es que *esta demora no afecta únicamente a una cooperativa de trabajo: afecta directamente las posibilidades de ampliar y mejorar la atención sanitaria de toda una comunidad.*

POLICOOP es una cooperativa de trabajo que lleva aproximadamente doce años sosteniendo su actividad, con sus inscripciones, documentación institucional, balances y obligaciones formales regularizados.

Actualmente desarrolla servicios de traslados sanitarios y ambulancias, pero la falta de resolución dominial del inmueble constituye un obstáculo fundamental para avanzar en las habilitaciones necesarias que permitan recuperar otros servicios asistenciales.

*Nuestro objetivo es volver a poner en funcionamiento los quirófanos, recuperar las internaciones, habilitar servicios de terapia intensiva y ampliar la capacidad de atención sanitaria de Tres Arroyos.*

Nuestra ciudad presenta importantes necesidades en materia de infraestructura sanitaria, disponibilidad de camas y prestaciones de mayor complejidad. La recuperación de un establecimiento que históricamente cumplió una función relevante en la comunidad permitiría contribuir concretamente a mejorar esa situación.

No estamos solicitando un beneficio particular ni una mera transferencia patrimonial.

*Estamos reclamando la posibilidad de recuperar infraestructura sanitaria, sostener fuentes de trabajo y ampliar servicios de salud que la comunidad necesita.*

Después de más de diez años de gestiones, resulta razonable exigir una respuesta institucional concreta.

Por ello, solicitamos respetuosamente a los señores diputados, a las autoridades de los distintos bloques políticos y a las comisiones legislativas competentes que arbitren los medios necesarios para:

1. Informar el estado parlamentario actual del proyecto con media sanción del Senado, expediente E-171/2025-2026.

2. Identificar las comisiones intervinientes y los trámites pendientes.

3. Impulsar su tratamiento legislativo y procurar su sanción definitiva con la mayor celeridad posible.

*La situación sanitaria de Tres Arroyos no puede continuar esperando indefinidamente una solución que comenzó a gestionarse en 2014.*

Confiamos en que esta cuestión pueda abordarse con el compromiso institucional que merece, independientemente de las pertenencias partidarias, considerando que se encuentran comprometidos el trabajo, la recuperación de un establecimiento sanitario y el interés general de toda una comunidad.

Quedamos a disposición para aportar la documentación institucional, los antecedentes legislativos y toda la información que resulte necesaria, así como para mantener una reunión con las autoridades de los bloques y las comisiones competentes.

Agradeceremos una respuesta concreta sobre el estado del expediente y las posibilidades de su tratamiento.

Atentamente,

*Dr. – Mg. Matías Sebastián Moya*

Abogado – UNMdP

*Apoderado de Cooperativa de Trabajo POLICOOP Limitada*

Tres Arroyos – Provincia de Buenos Aires