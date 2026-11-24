Con el propósito de continuar ampliando la oferta de educación superior en la ciudad y la región, el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informó que permanece habilitada la instancia de preinscripción para cursar la Diplomatura en Diseño de Interiores durante el ciclo lectivo 2027. La carrera se dictará en la sede local a partir del convenio institucional vigente entre el municipio tresarroyense y la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

El plan de estudios está orientado a articular la creatividad y el criterio estético con herramientas técnicas y funcionales aplicadas al diseño de espacios tanto residenciales como comerciales. A lo largo del trayecto formativo, los estudiantes incorporarán conocimientos en comunicación visual, representación arquitectónica y elaboración de documentación técnica.

Con una impronta eminentemente práctica, la diplomatura contempla el desarrollo de proyectos reales, el dictado de seminarios a cargo de especialistas del sector y la presentación de un trabajo final integrador.

Modalidad de cursada y requisitos de ingreso

Según precisaron desde la coordinación académica, el programa se desarrollará entre los meses de abril y diciembre de 2027 bajo una modalidad híbrida que combinará encuentros presenciales y virtuales. Las clases se dictarán los días miércoles y viernes, en la franja horaria de 17:30 a 20:30 horas, completando una carga total de 192 horas reloj.

Para ingresar no se exigen conocimientos previos en la disciplina, siendo el único requisito excluyente contar con el título de nivel secundario completo. Al aprobar la cursada, los egresados recibirán una certificación oficial avalada y homologada por el Consejo Superior de la UNTREF.

Plazos y vías de contacto

Los interesados en asegurar su vacante tendrán tiempo hasta el lunes 30 de noviembre para completar el formulario digital de preinscripción habilitado por la institución (disponible en el enlace oficial de CRESTA).

Para realizar consultas administrativas o solicitar información detallada sobre el programa, los aspirantes pueden acercarse personalmente a la sede ubicada en Maipú 270, comunicarse telefónicamente a los números 2983-430131 o 2983-380689, o bien escribir al correo electrónico daiana.delgiorgio@cresta.edu.ar.