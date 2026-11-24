El Gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen para descontar del sueldo de los empleados públicos nacionales las cuotas de préstamos, los consumos y las cuotas sociales.

Lo hizo a través de la Resolución 54/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La disposición estableció que los descuentos de haberes por préstamos, consumos y cuotas sociales de los empleados de la Administración Pública Nacional no podrán superar el 30% de la remuneración normal, regular, habitual y permanente.

La medida forma parte de la reglamentación del nuevo régimen de deducciones salariales, que reemplazó al sistema vigente desde 2012.

Para calcular el límite del 30% no se tendrán en cuenta el aguinaldo, las asignaciones familiares, las horas extras, los pagos extraordinarios, los retroactivos ni los descuentos de ley. Tampoco se computarán los embargos judiciales.

En tanto, la afiliación a un único gremio, círculo o mutual profesional quedará excluida de ese tope.

El nuevo esquema alcanza a obligaciones económicas asumidas por los trabajadores por amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales.

Entre las entidades habilitadas para solicitar códigos de descuento figuran mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales y sindicatos con personería gremial.

Los bancos y las financieras tendrán un procedimiento simplificado, mediante la verificación de sus autorizaciones ante el Banco Central.

(Con información de DIB)