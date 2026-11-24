Con la proximidad de la temporada de verano, desde el área de Licencias de Conducir de Tres Arroyos recomendaron a los vecinos controlar con anticipación la fecha de vencimiento de sus registros y solicitar los turnos correspondientes para evitar demoras en la renovación.

Paz López Peralta, integrante del área municipal, dialogó con Radio 3 Continental y explicó que habitualmente se atienden entre 250 y 300 personas por semana, una cifra que suele incrementarse durante el verano, cuando muchos vecinos se preparan para viajar y advierten que sus licencias están próximas a vencer o ya se encuentran vencidas.

En ese sentido, remarcó la importancia de no dejar el trámite para último momento, ya que la mayor demanda puede generar esperas y complicaciones para quienes necesitan contar con la documentación en regla antes de salir de vacaciones.

no de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los plazos establecidos para renovar el registro una vez vencido.

López Peralta recordó que existe un período de 90 días posteriores al vencimiento durante el cual se puede realizar la renovación manteniendo las mismas categorías que tenía la licencia anterior.

Sin embargo, una vez superado ese plazo, el trámite cambia considerablemente: el conductor debe realizar nuevamente el examen teórico a través de la plataforma de CRESTA y también la prueba práctica de manejo.

Además, en esas condiciones la licencia se emite con categorías limitadas, correspondientes a A1 y A2, por lo que resulta importante controlar las fechas y no dejar transcurrir los plazos.

Otro de los aspectos abordados fue la situación de los conductores principiantes. Desde el área municipal señalaron que durante este año se registró una importante cantidad de jóvenes de 17 años que se acercaron a tramitar su primera licencia.

En estos casos, el registro se otorga por un año y no por cinco, como sucede con otras renovaciones. Una vez cumplidos los 18 años, los jóvenes pueden realizar el trámite correspondiente para acceder a una licencia con una vigencia mayor.

También se recordó que quienes obtienen su primera licencia deben cumplir con las restricciones establecidas para conductores principiantes durante los primeros seis meses.

Entre ellas se encuentra la prohibición de circular por el centro y de conducir en rutas. Asimismo, deben llevar colocado el cartel identificatorio de principiante.

Sobre este último punto, López Peralta aclaró que el cartel debe ser autogestionado por el conductor y utilizado cada vez que maneja, incluso cuando el vehículo es compartido con otros integrantes de la familia. Al finalizar el uso, debe retirarlo para que pueda circular normalmente otro conductor.

La funcionaria insistió en la necesidad de respetar estas disposiciones para evitar infracciones y, fundamentalmente, adquirir experiencia de manera progresiva.

Al referirse a las evaluaciones prácticas, explicó que uno de los inconvenientes más frecuentes aparece en las maniobras de estacionamiento marcha atrás.

Según comentó, muchas personas llegan nerviosas al momento de rendir y encuentran dificultades en esa instancia, mientras que otras pruebas, como el frenado de emergencia y el zigzag, suelen resolverse con mayor facilidad.

Por otra parte, destacó el funcionamiento de la Escuela Municipal de Manejo, que desarrolla sus actividades de lunes a jueves.

Actualmente cuenta con seis inscriptos mensuales, el doble de los que tenía cuando comenzó a funcionar. Sin embargo, existe una importante lista de espera y se analiza la posibilidad de ampliar la capacidad para el próximo año.

López Peralta explicó que muchas personas optan por esperar su lugar debido al costo accesible de la propuesta municipal, aunque quienes necesitan aprender a conducir con mayor rapidez pueden recurrir a las escuelas privadas.

Durante la entrevista también se abordaron las condiciones para los conductores mayores de 70 años.

En este sentido, se recordó que a partir de los 71 años la renovación de la licencia se realiza anualmente y requiere la presentación de un electrocardiograma, además de las evaluaciones correspondientes y la prueba de conducir.

López Peralta reconoció que para muchas personas mayores no superar alguna de las instancias de evaluación puede representar un golpe importante, ya que conducir significa conservar autonomía y movilidad.

No obstante, sostuvo que estos controles son necesarios para detectar posibles dificultades y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

También hizo hincapié en la importancia de cuidar la salud visual, las capacidades cognitivas y los reflejos, aspectos fundamentales para conducir de manera segura.

Otro de los temas tratados estuvo relacionado con la documentación que deben llevar los conductores al circular.

La representante del área recomendó contar con la licencia física, el seguro obligatorio y la cédula de identificación del vehículo (verde o azul, según corresponda).

En ese sentido, manifestó su preferencia por llevar la documentación en formato papel, al considerar que resulta más práctica al momento de afrontar un control de tránsito.

También hizo un llamado a los conductores para que, ante un operativo, detengan la marcha y se manejen con respeto, independientemente de que tengan toda la documentación en regla o deban resolver alguna situación.

Finalmente, López Peralta realizó una reflexión sobre el comportamiento de los vecinos en el tránsito y consideró que, si bien se han registrado avances a partir de las distintas campañas de concientización, todavía queda mucho por mejorar.

Como ejemplo, mencionó una situación que observó durante una jornada de lluvia, cuando algunos automovilistas no cedieron el paso a los peatones que intentaban cruzar.

En ese sentido, apeló a la solidaridad y al respeto, recordando que pequeños gestos pueden mejorar la convivencia vial.

Con la temporada de verano cada vez más cerca, el mensaje desde el área municipal es claro: revisar la vigencia de la licencia, solicitar los turnos con anticipación y circular con toda la documentación en regla.