En la previa de una jornada que tendrá una importante agenda institucional en Tres Arroyos, el secretario de Seguridad municipal, Juan Apolonio, explicó cómo se están organizando los operativos de tránsito y prevención ante la visita del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En diálogo con Radio 3 Continental, el funcionario señaló que desde hace varios días se trabaja en la reorganización de los distintos servicios, luego de que se modificara el horario de la visita provincial, que finalmente se desarrollará durante la tarde.

El operativo contempla diferentes cortes de circulación y controles en los sectores por donde se desplazará la comitiva oficial, teniendo en cuenta que el gobernador llegará por vía terrestre a través de la Ruta Nacional 3.

De acuerdo con el cronograma previsto, el primer destino será el barrio Santa Teresita, donde alrededor de las 15.30 se realizará la inauguración del SUM ubicado en Godoy Cruz y Sadi Carnot. Allí, la comitiva permanecería aproximadamente media hora.

Posteriormente, cerca de las 16, está prevista la reinauguración de la sucursal del Banco Provincia, luego de las obras realizadas en el edificio.

Finalmente, alrededor de las 16.30, el gobernador arribaría al sector de las 120 viviendas para participar del acto de entrega a las familias adjudicatarias.

Apolonio indicó que, además de la ceremonia protocolar, se espera que el mandatario mantenga contacto con los vecinos beneficiados. Una vez finalizadas las actividades, se estima que pasadas las 18 horas emprenderá el regreso hacia La Plata por vía aérea.

Desde el área de Seguridad se diagramaron los dispositivos necesarios para acompañar los desplazamientos y garantizar tanto la circulación como la seguridad durante las distintas actividades.

Más de 40 infracciones y vehículos secuestrados durante el fin de semana

Al realizar un balance de los controles del último fin de semana, Apolonio señaló que, desde el punto de vista delictivo, las estadísticas se mantuvieron dentro de los parámetros habituales.

Sin embargo, en materia de tránsito se registraron cifras importantes: se labraron más de 40 infracciones y se secuestraron más de 10 vehículos, además de detectarse más de 10 conductores con alcoholemia positiva.

El funcionario volvió a insistir en la necesidad de respetar las normas de circulación y evitar el consumo de alcohol antes de conducir, especialmente ante el incremento de desplazamientos que se produce durante los fines de semana y con la proximidad de la temporada turística.

Investigan el hallazgo de una caja fuerte

Otro de los hechos destacados del fin de semana fue el hallazgo de una caja de seguridad que había sido denunciada como sustraída de un estudio jurídico ubicado en calle 25 de Mayo.

El elemento fue encontrado el domingo en un sector de calle Rauch al 3000, en una zona ubicada a la vera del camino.

Según explicó Apolonio, la Policía tomó conocimiento de la situación a partir de una publicación realizada en una red social y rápidamente se constituyó en el lugar.

A partir de allí comenzó a trabajar Policía Científica, junto con personal de la DDI y del Grupo Táctico Operativo (GTO), con el objetivo de reunir elementos que permitan avanzar en la investigación.

El funcionario señaló que el traslado de una caja fuerte de esas características necesariamente requiere cierta logística y organización. Sin embargo, aclaró que todavía se intenta establecer qué ocurrió con el elemento luego de su sustracción y si permaneció oculto durante algunos días en otro lugar antes de ser abandonado.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

El incendio en el Centro de Disposición Final

Apolonio también se refirió al incendio registrado en el Centro de Disposición Final de residuos, ocurrido durante el fin de semana.

Sobre este episodio, confirmó que desde el área se iniciaron actuaciones con intervención de la fiscalía de turno para determinar el origen del fuego.

En ese sentido, explicó que se busca establecer si existió intencionalidad por parte de alguna persona o si el incendio pudo haberse producido por factores climáticos o circunstancias accidentales.

Entre las posibilidades mencionó que determinados elementos, como botellas o vidrios, podrían haber intervenido en el inicio del fuego, aunque remarcó que todas las hipótesis forman parte de la investigación y todavía no hay conclusiones definitivas.

Comenzó la temporada de guardavidas en las playas

Otro de los temas abordados fue el inicio del operativo de seguridad en las playas del distrito.

Apolonio confirmó que el viernes comenzaron los preparativos logísticos y que desde el sábado ya se encuentra funcionando un servicio mínimo de guardavidas en las cuatro playas.

En esta primera etapa, la cobertura se desarrolla entre las 11 y las 17 horas, con una cantidad reducida de personal y algunos sectores de vigilancia delimitados de manera más acotada.

El próximo 5 de diciembre está previsto incorporar parte de la totalidad del plantel, con una ampliación del horario de cobertura, que podría extenderse de 9 a 19 o hasta las 20, dependiendo de las condiciones climáticas.

Finalmente, a partir del 1 de enero se espera contar con el 100% del personal, esquema que se mantendría hasta fines de febrero.

En cuanto al refuerzo policial para la temporada, Apolonio señaló que todavía no existe una directiva oficial sobre la cantidad de efectivos que llegarán al distrito, aunque estimó que podría repetirse el esquema de años anteriores, con la incorporación de cadetes egresados de las escuelas policiales y personal de Caballería.

Armas no letales para la Patrulla Municipal

Durante la entrevista también se refirió a las recientes demostraciones y capacitaciones realizadas sobre el uso de armas no letales, destinadas al personal de la Patrulla Municipal de Prevención.

El funcionario manifestó su satisfacción con la experiencia y consideró que estas herramientas pueden representar un recurso importante para los agentes que intervienen en situaciones de conflicto.

Explicó que los integrantes de la Patrulla Municipal suelen llegar rápidamente a lugares donde se producen incidentes y necesitan contar con elementos que les permitan resguardar su propia integridad y actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo a terceros.

Según sostuvo, estas herramientas podrían contribuir a reducir situaciones de violencia y minimizar las consecuencias de determinados episodios, siempre dentro de los procedimientos y las explicaciones técnicas y legales correspondientes.

Recomendaciones ante el Enduro de Claromecó

Finalmente, Apolonio anticipó que durante el próximo fin de semana también se dispondrá de personal para los operativos vinculados con el Enduro del Atlántico en Claromecó.

Ante el movimiento de vehículos que se espera en las rutas y los accesos a las localidades balnearias, el funcionario reiteró las recomendaciones habituales: no conducir después de consumir alcohol, respetar las normas de tránsito y viajar con toda la documentación obligatoria.

Con una agenda institucional importante y el comienzo progresivo de los operativos de verano, el área de Seguridad municipal afronta días de intensa actividad, con dispositivos destinados a acompañar tanto los acontecimientos oficiales como el movimiento turístico que comienza a incrementarse en el distrito.