El Museo Municipal José A. Mulazzi será escenario este viernes 4 de diciembre de una nueva propuesta artística local con la inauguración de la muestra de fin de año del taller «Modelando Historias», una iniciativa coordinada por Espacio Munay. El acto de apertura tendrá lugar a las 19:30 horas en la Sala Mayor de la institución, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La exhibición reúne el trabajo anual de un grupo de mujeres que encontraron en la cerámica un canal de expresión personal y construcción colectiva. Según explicó Julia Sequeira, referente del espacio, las obras presentadas son el fruto de un proceso íntimo donde el tiempo, el espacio y la materia se conjugan para transformar la arcilla mediante la acción de los cuatro elementos. «Son memoria de un tiempo vivido juntas. En cada pieza hay decisiones, descubrimientos y una historia que encontró cómo expresarse; esta muestra celebra ese hacer y la confianza de cada mujer que se animó a poner algo propio en él», destacó la coordinadora.

Tras la jornada inaugural, quienes deseen recorrer y apreciar las producciones podrán visitar la muestra en la Sala I. Jaka del museo hasta el próximo 17 de diciembre, en el horario extendido de 7:00 a 19:00 horas.