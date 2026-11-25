En un clima marcado por la emoción y la expectativa de decenas de vecinos, se llevó a cabo en el Palacio Municipal la firma de las actas de adjudicación correspondientes a las 120 viviendas. Este paso administrativo representa la instancia previa y definitiva antes de la entrega formal de las llaves, consolidando el acceso a la vivienda propia para numerosas familias de la comunidad.

El acto estuvo encabezado por el intendente municipal, Pablo Garate, quien estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, funcionarios del gabinete y trabajadores de dicha área, cuyo rol resultó determinante en el seguimiento social de todo el proceso. La jornada contó además con la presencia técnica de representantes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, encargados de supervisar la rúbrica de los documentos oficiales.

Más allá del trámite formal, el encuentro sirvió como un espacio de asesoramiento integral en el que se despejaron dudas administrativas clave para los adjudicatarios, tales como el esquema y valor de las cuotas, la fecha de inicio de los pagos y el marco de derechos y obligaciones que asumen como nuevos titulares. Asimismo, las autoridades remarcaron que el acompañamiento estatal será permanente, dejando a disposición la Oficina de Tierras —dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano— para evacuar cualquier inquietud futura.

Durante los discursos, tanto el jefe comunal como los enviados provinciales pusieron en valor la articulación institucional entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires para sostener políticas habitacionales activas. En el cierre, Pablo Garate apeló a la responsabilidad ciudadana, subrayando la importancia de la buena convivencia vecinal y el cuidado de las unidades habitacionales como pilares fundamentales para el fortalecimiento del entramado comunitario.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Informamos que el acto de entrega de las 120 viviendas se realizará hoy a partir de las 16:30 horas.

Para quienes asistan, el estacionamiento habilitado para los vehículos se encuentra frente al Cementerio Municipal, sobre avenida O’Higgins.

Les solicitamos tener en cuenta esta indicación para facilitar la organización y la circulación en la zona.