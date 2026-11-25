A dos décadas exactas de aquel fatídico 25 de noviembre de 2006 en el que Nora Dalmasso fue encontrada asesinada en su vivienda del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, el dolor y la exigencia de justicia se mantienen inalterados. Facundo Macarrón, hijo de la víctima, rompió el silencio en una entrevista exclusiva para trazar un balance devastador sobre el derrotero judicial de la causa, que durante años transitó por hipótesis erráticas mientras el verdadero responsable permanecía fuera del radar.

En esta nueva etapa del expediente —impulsada por el fiscal Pablo Jávega—, las miradas apuntan de manera directa a Roberto Bárzola, el parquetista que había trabajado en la casa de la víctima y cuyo perfil genético quedó comprometido en las evidencias científicas. «Nos robaron veinte años y estamos convencidos de que él mató a mi mamá», expresó con firmeza Facundo, al cuestionar con dureza que, pese a los contundentes resultados de las pruebas de ADN, el sospechoso continúe en libertad y la causa se enfrente al fantasma de la prescripción.

El joven también renovó sus críticas hacia los fiscales que intervinieron en el inicio de la investigación y que mantuvieron a la familia bajo sospecha durante años, calificando sus actuaciones de negligentes. A 20 años de impunidad y errores institucionales, el reclamo familiar pone en vilo el compromiso de las instituciones para evitar que el paso del tiempo se convierta en la mejor defensa del presunto femicida.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo