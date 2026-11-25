La plaza financiera nacional atravesó una jornada de marcada tensión este martes, impulsada por un combo de factores locales y externos que elevaron la cautela de los inversores. En este contexto, el índice de riesgo país que elabora el JP Morgan volvió a trepar con fuerza y superó la barrera de los 1.100 puntos básicos, un nivel que no se registraba en los últimos quince meses.

La escalada estuvo directamente relacionada con el retroceso de los bonos soberanos argentinos, cuyos precios operaron con mermas generalizadas ante la persistente falta de reservas y las dudas planteadas por el mercado en torno a los compromisos de deuda de mediano plazo. Este comportamiento de los títulos de deuda profundizó el diferencial de rendimiento que mide el indicador de riesgo.

En paralelo, la tensión se trasladó de lleno al mercado cambiario. El dólar oficial avanzó en las pantallas y superó por primera vez la marca de los $1.600 para la venta en las sucursales del Banco Nación, posicionándose en torno a los $1.615. A su vez, las demás cotizaciones de la plaza formal e informal acompañaron la tendencia alcista, reflejando una mayor demanda de cobertura por parte de los agentes económicos en medio de la volatilidad reinante.

Fuente: Noticias Mi Telefe

Fotografía: Archivo / Télam