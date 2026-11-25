La economía nacional quedó inmersa en un debate central tras conocerse que acumuló dos trimestres consecutivos de caída en su serie desestacionalizada, cumpliendo con los parámetros técnicos de una recesión. Si bien el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre arrojó una mejora intermensual del 1,1%, el repunte no logró compensar las contracciones previas arrastradas durante el año.

Desde el equipo económico restaron dramatismo al diagnóstico y apostaron a que el cuarto trimestre finalice con signo positivo, impulsado por sectores específicos como la minería, los hidrocarburos y la reactivación de ciertas obras de infraestructura. Sin embargo, en la vereda de enfrente, las consultoras privadas y los analistas del mercado advierten que, si bien la fase contractiva actual se perfila como de corta duración —con tintes más estadísticos que estructurales—, todavía no existen garantías firmes de consolidar una senda de recuperación sólida y prolongada hacia los próximos meses.

Las proyecciones de crecimiento para el año se han moderado fuertemente en comparación con las expectativas iniciales plasmadas en el Presupuesto, reflejando que la salida del bache requerirá de mayores estímulos de confianza y de una estabilización en el poder adquisitivo de los hogares, que aún perciben con escepticismo la mejora en sus bolsillos.

Fuente: Infobae

Fotografía: Archivo / Reuters