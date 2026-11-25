El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles en el Senado para brindar su primer informe de gestión ante el Congreso desde su asunción en el cargo. La exposición se llevará a cabo en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional y estará marcada por un intenso debate en torno a la situación económica y las políticas prioritarias de la administración actual.

Previamente a la sesión, la Jefatura de Gabinete remitió a la Cámara alta un extenso documento compuesto por más de 2.200 páginas que recopila las respuestas oficiales a un total de 1.287 preguntas formuladas por 44 senadores. Entre los ejes centrales de la consulta parlamentaria se destacan la evolución de la actividad económica, los niveles de consumo, los ingresos familiares, el empleo registrado, la situación de las reservas del Banco Central y el estado del acuerdo alcanzado a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Asimismo, el temario abarca cuestiones sensibles vinculadas con las políticas sociales, como las auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, y aspectos de seguridad nacional, entre los que figura la implementación de estrategias de control fronterizo. El debate en el recinto pondrá a prueba la capacidad de negociación del funcionario frente a los bloques opositores y las distintas bancadas dialoguistas.

Fuente: A24

Fotografía: Archivo